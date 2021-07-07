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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. محافظ القاهرة: تنفيذ٣٢٣٥ مشروعا بتكلفة ٣٣٠ مليار جنيه خلال 7 سنوات

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المؤتمر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن العاصمة شهدت تنفيذ ٣٢٣٥ مشروعا تنوعت بين تطوير  العشوائيات ، والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية والخديوية بتكلفة تزيد على ٣٣٠ مليار جنيه خلال 7 سنوات.

 

وأكد عبد العال، خلال  لقاء صحفي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة ، لاستعراض أهم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة خلال السبع سنوات الماضية، أنه سيتم تغطية كافة منازل القاهرة بالغاز الطبيعي العام المقبل.

 

كما تضمن اللقاء تسليم ٢٥ عقد سيارات طعام متنقلة للشباب.


وأكد المحافظ ان تطوير المحاور الرئيسية وانشاء محاور جديدة اضافة كبيرة العاصمة حتى تكتمل مسيرة التنمية مع تطوير القاهرة العاصمة والتي يزيد عمرها على ١٠٥٠ عاما.

 

وأكد أن تطوير القاهرة الخديوية للحفاظ على التراث المعماري والقيمة الأثرية الكبيرة ، فجرى تطوير القاهرة ككل بكافة مناطقها التاريخية والتراثية وإبرزها ميدان التحرير.

 

وقال المحافظ ، إن القاهرة شهدت تطبيق حياة كريمة في أماكن أصبحت لا تليق بالمواطن المصري، ومن هنا وجه الرئيس بالتدخل الفوري لازالة هذه المناطق العشوائية التي لا تليق بالمواطن.

 

وأكد أنه تم بناء العديد من المشروعات لاهالي هذه المناطق وتسكين آلاف الأسر في مساكن مجهزة مزودة بجميع المستلزمات والاثاث؛ كما يجرى تنفيذ عدة مشروعات سيتم افتتاحها قريبا.


وتابع :" قريبا سأهنكم بخلو القاهرة من المناطق غير المخططة ؛ وتم الانتهاء من إزالة المناطق ذات الخطورة من الدرجة الاولى وجار الانتهاء من الدرجة الثانية قريبا خلال أيام".

 

وأكد : "الحكومة وجميع أجهزة الدولة متابعة يومية لجميع مشروعات العاصمة في كافة المجالات".


وتابع المحافظ :" وفي مجال العمل الاداري اهتمت الدولة بتدريب وتأهيل العاملين بالدولة لتأهيلهم للمناصب والمسؤوليات القيادية خلال الفترة القادمة والمرأة المصرية في مقدمة اهتمام القيادة السياسية  لدورها القوى في بناء المجتمع".

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