عبدالجليل يجهز مفاجآته.. المقاصة كامل العدد قبل مواجهة الأهلي فى الدوري

أصبح أسامة العزب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جاهزا للمشاركة مع فريقه خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 18 من منافسات الدورى الممتاز .



وعاد أسامة العزب وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى فى مباراته المقبلة أمام الأهلى بعد تعافيه التام من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية .



وتأتى عودة أسامة العزب مهمة لدى الجهاز الفنى فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها وقدرته على مساعدة زملائه اللاعبين فى الخط الخلفى للمقاصة .



واستعاد المقاصة جهود نجمه باولن فوافي بعد تغيبه عن المباراة الماضية للفريق بسبب الإيقاف ، ليصبح المقاصة كاملا للعدد قبل مواجهة المارد الأحمر .



وتسود حالة من التركيز بالفريق الفيومي في ظل الرغبة بتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي والسعي للظهور بشكل مميز أمام الأهلي والرد بقوة علي الشائعات التي تحاصر الفريق قبل مواجهة الأحمر.

وأكد مصدر مطلع أن الشائعات التي تحيط بالفريق في الوقت الحالي ليس لها أي أساسي من الصحة مشيرا إلي أن تصريحات محمد عبدالجليل فسرت بالخطأ مؤكدا أن ثقة مسئولي المقاصة في عبدالجليل لا حدود لها مؤكدا أن الجميع سيشاهد أداء المقاصة أمام الأهل في المباراة المقبلة.



وأشار إلى أن محمد عبدالجليل كان يقصد ضرورة وقوف جميع الفرق المصرية بجانب الأهلي في مباراته المصيرية أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا وهو ما دفعه للقول بأنه سيطالب لاعبيه بعدم الاحتكاك بقوة علي لاعبي الأهلي مؤكدا أنه كان يقصد تجنب إصابة لاعبي الأحمر ولكن المقاصة سيقاتل من الناحية الفنية في الملعب.

كان المقاصة حقق التعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في أول مباراة للفريق تحت قيادة مدربه محمد عبدالجليل وظهر الفريق بشكل جيد .