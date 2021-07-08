عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل يجهز مفاجآته.. المقاصة كامل العدد قبل مواجهة الأهلي فى الدوري

فريق المقاصة
فريق المقاصة

أصبح أسامة العزب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جاهزا للمشاركة مع فريقه خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 18 من منافسات الدورى الممتاز .

وعاد أسامة العزب وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى فى مباراته المقبلة أمام الأهلى بعد تعافيه التام من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية .

وتأتى عودة أسامة  العزب مهمة لدى الجهاز الفنى فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها وقدرته على مساعدة زملائه اللاعبين فى الخط الخلفى للمقاصة .

واستعاد المقاصة جهود نجمه باولن فوافي بعد تغيبه عن المباراة الماضية للفريق بسبب الإيقاف ، ليصبح المقاصة كاملا للعدد قبل مواجهة المارد الأحمر .

وتسود حالة من التركيز بالفريق الفيومي في ظل الرغبة بتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي والسعي للظهور بشكل مميز أمام الأهلي والرد بقوة علي الشائعات التي تحاصر الفريق قبل مواجهة الأحمر.

وأكد مصدر مطلع أن الشائعات التي تحيط بالفريق في الوقت الحالي ليس لها أي أساسي من الصحة مشيرا إلي أن تصريحات محمد عبدالجليل فسرت بالخطأ مؤكدا أن ثقة مسئولي المقاصة في عبدالجليل لا حدود لها مؤكدا أن الجميع سيشاهد أداء المقاصة أمام الأهل في المباراة المقبلة.


وأشار إلى أن محمد عبدالجليل كان يقصد ضرورة وقوف جميع الفرق المصرية بجانب الأهلي في مباراته المصيرية أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا وهو ما دفعه للقول بأنه سيطالب لاعبيه بعدم الاحتكاك بقوة علي لاعبي الأهلي مؤكدا أنه كان يقصد تجنب إصابة لاعبي الأحمر ولكن المقاصة سيقاتل من الناحية الفنية في الملعب.

كان المقاصة حقق التعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في أول مباراة للفريق تحت قيادة مدربه محمد عبدالجليل وظهر الفريق بشكل جيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسامة العزب نادي مصر للمقاصة مصر للمقاصة الأهلى محمد عبدالجليل باولن فوافى

ترشيحاتنا

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

كارثة في بريطانيا .. كيف نجح الطلاب في تزوير فحص كورونا ؟

5 حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.. إعرفها

مد أجل الحكم على طالب متهم بخطف وهتك عرض طفلة لجلسة 4 أغسطس

تدريب 800 شاب.. ننشر تفاصيل اتفاقية القوى العاملة والبابا تواضروس

8001.. رواية جديدة للكاتبة سالي الباز في معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

الإفتاء توضح حكم التسمية بـ ريماس وريتاج وتكشف عن الأسماء المحرمة شرعًا

هذه السورة تمنع الخلافات الزوجية.. اغتنموها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ