قبل شهر من طرحه .. تفاصيل فيلم الإنس والنمس

أعلن الفنان محمود حافظ موعد طرح فيلمه الجديد الإنس والنمس الذي يشارك في بطولته مع محمد هنيدي ومنة شلبي وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك:" إن شاء الله انتظروا فيلم الإنس والنمس 8/4 بجميع دور العرض.. إخراج الأستاذ شريف عرفة".

قررت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس طرحه فى دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وتأخر الانتهاء من تصوير مشاهده.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

أبطال الإنس والنمس على البوستر الرسمي

قصة فيلم الإنس والنمس

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

وأكدت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنها سعيدة بهذا العمل، حيث تعتبر الإنس والنمس تجربة فنية كانت تتمنى أن تخوضها، لأنها كانت ترغب فى التعاون مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي لأول مرة فى مشوارها الفني.

ومن المقرر ان ينافس فيلم الإنس والنمس عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة القادمة وعلى رأسها البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز الذي طرح منذ يومين، موسى بطولة كريم محمود عبد العزيز، والعارف بطولة أحمد عز الذي سيطرح الأسبوع المقبل.