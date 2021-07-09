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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة بسيطة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بصورة جديدة

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على حسابها إنستجرام، وظهرت نادين بإطلالة ناعمة وبسيطة، وعلقت: “قريبا”.
 

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

 

تألقت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي فستان باللون الأبيض ورسمات باللون الأزرق وبأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة أنثوية ساحرة.
 

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 وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات منسدلة على كتفيها وظهرها تسريحة ناعمة وانسيابية لتبرز رقة وجمال ملامحها.

واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم بألوان ترابية والسموكي ايز وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه.
 

 نادين نسيب نجيم



وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت بإختيار قلادات ناعمة باللون الفضي حول عنقها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

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