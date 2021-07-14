خالد الجندى يفضح السلفيين: يا حوينى شوف مين كذاب أنت ولا حبيبك.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلفيين ليس أمامهم سوى الشتيمة، لكنهم لا يتحدون فى العلم، لافتا إلى أنه عرض مكافاة مالية كبيرة، لمن يأتى له بفتوى من فتاويه، بعيدة عن الكتاب والسنة.

وتابع الجندى، حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه تحدث عن إنه قرأ ربع مليون كتاب، بطريقة أولاد البلد، فالأمر مجازيا، فخرج أبو اسحق الحوينى يهاجمنى ويقول لا سمعت عن من فعل هذا من الجن والإنس.

وأذاع مقطع فيديو للداعية السلفى محمد حسين يعقوب، يتحدث فيه عن شيخ يدعى عبدالمعبود حسن، وقال إن عبدالمعبود قرأ ما يقارب مليون كتاب، وهو من علماء الأمة الأكابر بحسب حديث يعقوب فى الفيديو.

وعلق الجندى، على الفيديو، قائلا: "يا حوينى شوف مين اللى كذاب بقى، أنت ولا حبيبك محمد حسين يعقوب، اديك سمعت عن حد من الانس سلفى أهو وقال مليون كتاب، قول بقى يعقوب الكذاب ولا أنت.. قول مين ولك جائزة منى.. أنا لحد دلوقتى أنا الكسبان، وأنتم تشهرون وتمزجون الكذب بالضلال والسخرية".