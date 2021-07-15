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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

‎سبيس جام: الأسطورة الجديدة ..موعد طرح الفيلم في دور العرض بالشرق الأوسط

صدى البلد

تطلق "وارنر براذرز بيكتشرز" فيلماً جديداً يجمع بين الرسوم المتحركة والمشاهد الحية، بعنوان (سبيس جام: الأسطورة الجديدة)، وذلك بحلول 15 يوليو في دور العرض بالشرق الأوسط، بطولة بطل كرة السلة والأيقونة العالمية لوبرون جيمز.

 

‎الفيلم من إخراج مالكولم دي لي، وفيه يخوض جيمز وعائلته مغامرة ملحمية برفقة شخصيات لوني تونز الخالدة، باغجز باني ولولا باني، وغيرهم من الشخصيات الأيقونية، مارفن ذا مارتن، وفوغورن ليغورن وبوركي بيغ، وتويتي، وسيلفستر، وغوسامر، ورود رنر، ووايل إي. كايوتي، وغراني، ويوسيميتي سام، وتاز، وإلمر فاد، ودافي داك بالتأكيد.

 

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‎وتجسّد الشخصيات الأجنبية باللغة العربية كوكبة من الموهوبين في الشرق الأوسط، على رأسهم المثل المصري هشام الشاذلي الذي يعلب دور لوبرون جيمز، بينما تلعب مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية والصحفية الشهيرة ريا أبي راشد دور لولا باني، أما الأداء الصوتي لشخصية باجز باني، فيقوم به الممثل الأردني الشهير وكاتب سيناريو النسخة العربية للفيلم، ومالك شركة الدبلجة "رصاص": راني الخطيب. 
 

 

‎في هذا الصدد صرحت أبي راشد، المعروفة بتقديم برنامج المواهب التلفزيوني الشهير "آراب جوت تالنت"، وبرنامجها الحواري المثير "سكوب ويذ ريا"، أنها ترى انعكاس شخصيتها في شخصية لولا، حيث تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة وحازمة.

 

‎وعلى غرار أبي راشد، شعر الخطيب بالانجذاب إلى شخصيته. وصرح "لم أتخيل مطلقاً أنه سيأتي اليوم الذي ألعب فيه شخصية باجز باني، تلك الشخصية التي لطالما استمتعت بها في صغري".
 

‎يعدّ سبيس جام: الأسطورة الجديدة أول فيلم من إنتاج ورانر براذرز  يصدر بدبلجة إلى اللغة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من الموهوبين من المنطقة لأداء التعليق الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة.  

 

‎يدمج الفيلم بين المشاهد الحقيقية والرسومات المتحركة، حيث يقع جيمز وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من صنع ذكاء اصطناعي شرير. ويتعيّن على جيمز الرجوع بطفله إلى المنزل بأمان بمساعدة باغجز باني ولولا باني، وفريق شخصيات لوني تونز بالكامل، لتحقيق الفوز على أبطال الذكاء الاصطناعي الرقميين في الملعب: قائمة من نجوم كرة السلة المحترفين المعززين بقدرات خيالية.  إنها رحلة تحولية خيالية مفعمة بالإثارة والفكاهة، حيث تسلط الضوء على أهمية العائلة وقوة الإيمان بالذات.

 

‎الفيلم من إخراج لي ("رحلة فتيات"، "مدرسة مسائية) والنص السينمائي من تأليف جويل تايلور وتوني ريتنماير وكينان كولجر وتيرينس نانس وجيسي جوردون وسيليستي بالارد، والقصة من تأليف جويل تايلور وتوني ريتنماير وكينان كولجر وتيرينس نانس وتيرينس نانس، وقائم على الرواية الأصلية "سبيس جام"، من تأليف ليو فينفينوتي وستيف ردنيك وتيموثي هاريس وهيرشل وينغرود.   الفيلم من إنتاج ريان كولجر، ولوبرون جيمز ومافيرك كارتر ودونكان هيندريسون، والمنتجين المنفذين سيف أوهانيان وزينزي كولجر وأليسون أباتي وجيسي إيهرمان وجمال هندريسون سبينسر بيغلي وجستن لين وتيرينس نانس وإيفان ريتمان.

 

‎ويضم فريق الإخراج خلف الكاميرا مدير التصوير سالفاتور توتينو ("الرجل العنكبوت: العودة للوطن")، ومخرج الرسوم المتحركة تروي نيثركوت ("منتزه العجائب")، ومصممي الإنتاج كيفن إيشيوكا ("مُهرب المخدرات")، وأكين ماكينز  (نتفليكس "عندما رأونا") وكلينت والاس ("الأبديون" فيلم قادم)، والمحرر بوب دوكساي ("جودزيلا:  ملك الوحوش"، "ومسلسل حرب النجوم الحلقة الثامنة - الجيداي الأخير") ومصممة الأزياء ميليسا براننج ("رامبيج"، "حرب من أجل كوكب القردة").  الموسيقى من تأليف كريس بوسيرز ("الكتاب الأخضر"، "بريدجيرتون" نتفليكس).
 

 

كرة السلة الرسوم المتحركة الجونة السينمائي الرجل العنكبوت البحر الأحمر السينمائي لوبرون جيمز

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