عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يلا استعدوا.. محمد هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أعلن الفنان محمد هنيدي موعد عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

ونشر محمد هنيدي بوستر للفيلم يحمل صورته وعلق عليه قائلا:"راااااجعين للسينما بعد غياب، الانس والنمس ٤ أغسطس في السينمات ،، يلا استعدوا انتوا وصحابكم واشوفكم ٤ أغسطس".


استقرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس على موعد طرحه النهائى ، وذلك بعد طول انتظار ولعدة تأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي يوم ٤ أغسطس ،وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به   .


الفيلم يدور في إطار كوميدي ، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

 

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من  المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

 

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" الذى تشارك فيه صابرين يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

 

ومن المقرر ان ينافس فيلم “ الإنس والنمس “ عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة القادمة وعلى رأسها ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز ، “موسى” بطولة كريم محمود عبد العزيز  ، “العارف” بطولة أحمد عز.

 

الفنان محمد هنيدي يشوق جمهوره فيلمه الجديد فيلم الأنس والنمس موعد طرح الإنس والنمس

ترشيحاتنا

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

لأول مرة.. ترامب يرد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب بالتعاون مع رئيس أركان الجيش الأمريكي

رفضت إجباري عليه.. منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرار الحجاب

أعلام مصر تزين مؤتمر حياة كريمة بـ حضور الرئيس السيسي

238 وظيفة حكومية شاغرة لـ خريجي هندسة.. تفاصيل

عقب اعتذار الحريري.. تعليق فرنسي عاجل بشأن لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ