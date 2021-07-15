يلا استعدوا.. محمد هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

أعلن الفنان محمد هنيدي موعد عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر محمد هنيدي بوستر للفيلم يحمل صورته وعلق عليه قائلا:"راااااجعين للسينما بعد غياب، الانس والنمس ٤ أغسطس في السينمات ،، يلا استعدوا انتوا وصحابكم واشوفكم ٤ أغسطس".



استقرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس على موعد طرحه النهائى ، وذلك بعد طول انتظار ولعدة تأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.



ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي يوم ٤ أغسطس ،وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به .



الفيلم يدور في إطار كوميدي ، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" الذى تشارك فيه صابرين يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

ومن المقرر ان ينافس فيلم “ الإنس والنمس “ عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة القادمة وعلى رأسها ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز ، “موسى” بطولة كريم محمود عبد العزيز ، “العارف” بطولة أحمد عز.