عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي برشلونة يكشف عن نادي ليونيل ميسي الجديد

ميسي
ميسي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا السابق، ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد توصل لاتفاق مع برشلونة حول تجديد عقده، وكان من المفترض أن يوقع عليه الخميس الماضي، لكن النادي أعلن أن البرغوث سيرحل عن كامب نو، بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وقال لابورتا خلال مقطع فيديو بحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "ميسي سيذهب إلى باريس سان جيرمان، وكنت أتمنى لو بقي معنا، لكن ذلك كان مستحيلا".

وجاءت كلمات رئيس برشلونة، خلال لقاء خوان لابورتا اليوم مع رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، ورئيس يوفنتوس أندريا أنيلي.

وربطت التقارير الصحفية الأخيرة، مستقبل ميسي بسان جيرمان، خاصة بعدما استبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فكرة التعاقد مع ليونيل هذا الصيف.

يُذكر أن ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد، في معقل برشلونة "كامب نو" لتوديع الجماهير بعد كل السنوات التي قضاها رفقة الفريق الكتالوني.

txt

المصائب تتوالى.. 3 أزمات تعصف بـ برشلونة بعد رحيل ميسي

txt

أحمد موسى: رحيل ميسي عن برشلونة صدمة كروية في العالم


ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات
 

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن،أول أمس، الخميس، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

 

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".


وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".


وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:
 

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول  لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،

 

 

 

 

ميسي الأرجنتيني ليونيل ميسى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة باريس سان جيرمان الفرنسي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يرد على 7 دول عربية رفضت قبول إسرائيل كمراقب..ماذا قال؟

رئيس نادي برشلونة يكشف عن نادي ليونيل ميسي الجديد

تعرف على ضوابط إنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان وفقا للقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم 8 أغسطس 2021

BBC: ما حققه الجندي في أولمبياد طوكيو معجزة

هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ