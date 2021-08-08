رئيس نادي برشلونة يكشف عن نادي ليونيل ميسي الجديد

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا السابق، ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد توصل لاتفاق مع برشلونة حول تجديد عقده، وكان من المفترض أن يوقع عليه الخميس الماضي، لكن النادي أعلن أن البرغوث سيرحل عن كامب نو، بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وقال لابورتا خلال مقطع فيديو بحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "ميسي سيذهب إلى باريس سان جيرمان، وكنت أتمنى لو بقي معنا، لكن ذلك كان مستحيلا".

وجاءت كلمات رئيس برشلونة، خلال لقاء خوان لابورتا اليوم مع رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، ورئيس يوفنتوس أندريا أنيلي.

وربطت التقارير الصحفية الأخيرة، مستقبل ميسي بسان جيرمان، خاصة بعدما استبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فكرة التعاقد مع ليونيل هذا الصيف.

يُذكر أن ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد، في معقل برشلونة "كامب نو" لتوديع الجماهير بعد كل السنوات التي قضاها رفقة الفريق الكتالوني.



ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات



يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن،أول أمس، الخميس، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:



بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،