حورية فرغلي تتفاعل مع جمهورها بصورة من الذكريات

شاركت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها صورة من الذكريات ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حورية فرغلي: "الفرعون العاشق جاهز للاحتفال".



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وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن مشاركتها بمسلسل أيام وبنعيشها، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لها أثناء الإتفاق على عملها الجديد.

يأتي توقيع حورية فرغلي لمسلسل أيام وبنعيشها بعد انتهاء أزمتها الصحية ونجاح العملية الجراحية التي أجرتها في أمريكا خلال الفترة الماضية، وظهورها الإعلامي في عدد من البرامج للحديث عن الأزمات التي مرت بها.

وفي السينما فمن المقرر أن تعود حورية فرغلى لاستكمال تصوير دورها ضمن أحداث فيلم براءه ريا وسكينة ، والذى تتعاون فيه مع الفنانة وفاء عامر .

تدور أحداث الفيلم حول محاولة إثبات براءة سفاحتا الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوتها، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.

الفيلم من تأليف أحمد عاشور ومن إخراح عبد القادر الاطرش ، وكان قد بدأ فريق العمل فى تصوير عدد من المشاهد قبل ان يتم تعليق التصوير .