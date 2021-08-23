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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

سعر صرف الدينار الكويتى
سعر صرف الدينار الكويتى اليوم الإثنين

وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 23 اغسطس وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 51.92جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الإثنين نحو 51.99 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الإثنين نحو 51.99 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 48.41 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الإثنين نحو 48.51 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 49.26 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدولى CIB اليوم الإثنين نحو 49.31 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.42 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 49.25 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.24 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع..

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الإثنين نحو 47.71 جنيه للشراء و 51.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الإثنين نحو 48.36 جنيه للشراء و 52.41جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 49.73 جنيه للشراء و 54.77 جنيه للبيع.

ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى وهو 51.99 جنيه. 

ولدى بنك كريدى اجريكول افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى وهو 51.27 جنيه.

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