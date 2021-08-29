القصة الكاملة لاستفزاز رانيا علواني لجماهير الأهلي بسبب الزمالك

تعرضت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لهجوم شديد، من جانب جماهير القلعة الحمراء، خلال الساعات الماضية.

وجاء هجوم جماهير الأهلي على رانيا علواني بعدما قدمت التهنئة للزمالك الغريم التقليدي، في أكثر من مرة على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب اقتناصه لقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، من المارد الأحمر الذي أنهى موسمه في مركز الوصيف.

وبدأت الأزمة بعدما نشرت رانيا علواني فيديو لها عبر حسابها الشخصي “إنستجرام” وهي تهنئ مصفف الشعر الخاص بها على فوز الزمالك بالدوري قائلة: "ماشي يا سيدي مبروك الدوري".

كما تفاعلت عضو مجلس الأهلي مع منشور لحازم إمام نجم الزمالك السابق بشأن تتويج الزمالك بالدوري وكتبت له: “مبروك أخي وصديقي العزيز”.

وفجرت رانيا علواني تفاعلاً كبيرًا من مشجعي القلعة الحمراء بردودها المثيرة للجدل عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.

ودشنت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج: “رانيا علواني بره المجلس”، والذي تفاعل معه أكثر من 130 ألف مغرد.

وكانت قد تشبت قبلها أزمة أخرى بين رانيا علواني وجماهير الأهلي، منذ عدة أشهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، بعد انتقادها مجلس إدارة النادي بسبب بعض القرارات والمواقف وقتها.