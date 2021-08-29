مكالمة الخطيب السر .. فرج عامر يكشف كواليس انتقال حسام حسن لـ الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، كواليس انتقال حسام حسن، إلى النادي الأهلي بدلا من الزمالك.

وقال فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن حسام حسن يعد من أبرز المهاجمين في الوقت الحالي، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي.

وتابع: حسام حسن تلقى 4 عروض وكان قريبا من الانتقال للزمالك، ولكنني تلقيت اتصالا من محمود الخطيب، رئيس الأهلي وتقابلت معه وتحدثنا حول الصفقة وانتهت في ربع ساعة.

واختتم: سموحة سيحصل على مقابل مالي بجانب استعارة 3 لاعبين وهم أحمد عبدالقادر وفهد جمعة وأحمد رمضان بيكهام.

حسام حسن أهلاوي لمدة 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة.

وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.