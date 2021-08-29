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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة البلجيكي جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية السابق

صدى البلد

توفي جاك روج، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما.

 

ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الوفاة، فيما أفادت اللجنة الأولمبية الدولية بأن الأسرة طلبت احترام خصوصيتهم.

 

وترأس الجراح البلجيكي روج اللجنة الأولمبية الدولية خلفًا للإسباني خوان أنطونيو سامارانش، ما بين عامي 2001 و2013، علما بأنه شارك في رياضة الشراع خلال دورات الألعاب الأولمبية أعوام  1968 و1972 و1976، وكان ايضا لاعب رجبي دولي.

 

وتحدث الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن روج الذي كان متزوجا ولديه ابن وابنة وحفيدان: "إن الحركة الأولمبية بأكملها ستحزن بشدة على فقدان صديق عظيم ومشجع متحمس للرياضة".

 

وأضاف باخ "أولا وقبل كل شيء ، أحب جاك الرياضة والتواجد مع الرياضيين - ونقل هذا الشغف إلى كل من عرفه. كانت فرحته في الرياضة معدية. لقد كان رئيسا بارعا، ساعد في تحديث وتحويل اللجنة الأولمبية الدولية ".

 

ساعد روج في استعادة صورة اللجنة الأولمبية الدولية التي تضررت من فضيحة الرشوة حول منح دورة الألعاب الشتوية لعام 2002 لسالت ليك سيتي.

 

كما كان روج مناضلا شرسا ضد المنشطات، وكانت أولمبياد الشباب التي ظهرت لأول مرة في عام 2010 للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما من بنات أفكاره، كما حصلت اللجنة الأولمبية الدولية على صفة مراقب في الأمم المتحدة خلال فترة رئاسته للجنة.

 

وقال باخ "الحركة الأولمبية بأكملها ستحزن بشدة على فقدان صديق عظيم ومشجع متحمس للرياضة".

من جانبه، قال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي ترأس اللجنة المنظمة لدورة العاب لندن الأولمبية عام 2012 "أشعر بالحزن الشديد لسماع نبأ وفاة جاك".

 

وأوضح كو "أشعر بامتنان كبير لدوره في التسليم السلس لأولمبياد لندن 2012. لم يكن بإمكان أي لجنة منظمة أن تطلب أو تتلقى المزيد".

وتابع "لقد كان شغوفا بالرياضة وكل ما حققه في الرياضة وما بعدها تم القيام به بأدب وتعاطف وبعقلية رأئعة . سنفتقده جميعا".

 

وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية أنه سوف يتم تنكيس علمها في مقرها بمدينة لوزان السويسرية وأنه "ستقام مراسم تذكارية عامة في وقت لاحق من العام، حيث سيتمكن أعضاء وأصدقاء الحركة الأولمبية من تذكر حياته ومساهمته العظيمة للرياضة".
 

جاك روج اللجنة الأولمبية الدولية السابق الجراح البلجيكي توماس باخ اللجنة الأولمبية الدولية الحركة الأولمبية

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