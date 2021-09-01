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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية تشيد بنتائج الشراكة مع المشروع المصري الألماني في دعم وتأهيل المشروعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في المؤتمر والحفل الختامي للبرنامج المصري الألماني لـ تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة PSME، والذي أقيم تحت عنوان «إسهامات في دعم القطاع الخاص المصري»، وذلك تتويجاً للتعاون الناجح بين الشركاء، ووضع آفاق جديدة لمشروع تنمية الإبتكار في القطاع الخاص. وقد عقد المؤتمر من خلال اربع محاور المحور الاول خاص بتنمية القدرات، المحور الثاني خاص بالسياسات والاستراتيجيات، المحور الثالث خاص بخدمات تطوير الاعمال، والمحور الرابع تناول تنشطة تطوير القطاع الخاص في السنوات القادمة.

واستعرض محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خلال المؤتمر، نتائج الشراكة والتعاون مع المشروع المصري الألماني، في تنفيذ برنامج «ازدهار» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي، حيث نجح في تنمية وتطوير نحو ٢٠٠ منشأة غذائية من الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة بالإضافة إلى تأهيل ١٩ مدرب من الكوادر المتخصصة لضمان استدامة عمل البرنامج.
 

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واضاف البسيوني، أن برنامج «ازدهار» يأتي ضمن المشروعات الناجحة ويعد من أبرز اسهامات الشراكة المصرية الألمانية في دعم القطاع الخاص المصرى والذي نفذته الغرفة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأوضح، أن برنامج ازدهار حقق تأثير إيجابي وتفاعل كبير من جانب الغرفة وأعضائها لتقديم الدعم الفني المناسب ومشروعات التطوير حسب احتياجاتها من خلال حثها علي النمو ومعالجة نقاط الضعف بجانب تقديم حلول لزيادة الانتاج ورفع الجودة والمبيعات، مثل التسويق الالكتروني وشهادات الجودة ومعايير سلامة الغذاء بالاضافة إلي برامج لتنمية المهارات البشرية.

واضاف، كما ساهم برنامج ازدهار في تعزيز قدرة الشركات الغذائية علي الإبتكار وتطوير منتجات جديدة لزيادة النفاذ إلي مختلف الأسواق ودمج الشركات الصغيرة في سلاسل الإنتاج والاقتصاد الرسمي.

وأكد البسيوني، أن الغرفة تعمل باستمرار علي تحقيق استدامة للبرامج الداعمة والمساندة للشركات الغذائية علي المستوي الفني والإجراءات والمواصفات بجانب المساهمة في توفير الشق التمويلي في ظل تنامي عدد الأعضاء لنحو 14 الف منشأة غذائية وذلك ضمن استراتيجية تستهدف توفير كافة الخدمات علي اعلي مستوي من خلال توقيع شراكات وبروتوكولات للتعاون في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في مجالات الاستشارات الفنية وسلامة الجودة وفي الإدارة والتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج ازدهار بدأ تطبيقه بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حيث تم تقديم ٧ دورات من البرنامج في الفترة من مارس 2018، الي يوليو ٢٠٢١.

هذا، وقد شارك بالمؤتمر الدكتورة/ عبير السعدي مستشار معالي وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن معالي الوزيرة والسيد/ اوفي جيلين رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الالمانية بالقاهرة ومسئولي وكالة التعاون الالماني في مصر وعدد من المختصين والمهتمين بانشطة تطوير القطاع الخاص بمصر.
 

 

الصناعات الغذائية تطوير المشروعات القطاع الخاص دعم القطاع الخاص تطوير الأعمال

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