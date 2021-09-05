بـ مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون| الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وشركة جاهز ماركت تدشنان أكبر منصة الكترونية لتسويق المنتجات.. و300 مليار جنيه حجم الاستهلاك السنوي من الملابس والمفروشات

الملابس الجاهزة:

تدشين أكبر منصة رقمية لتسويق منتجات المصانع محليا ودوليا

وائل علما: ا

لتجارة الإلكترونية تمثل 22 ٪ من حجم سوق الملابس عالميا

غرفة الملابس:

بروتوكول لإطلاق منصة رقمية لزيادة مبيعات القطاع والترويج لمنتجاته

محمد عبد السلام:

300 مليار جنيه حجم الاستهلاك السنوي من الملابس والمفروشات

غرفة الملابس:

إنشاء 100 موقع إلكتروني للمصانع الصغيرة والمتوسطة

غرفة صناعة الملابس:

تدريب عمال 150 مصنعا على زيادة الإنتاج والتصدير

أطلقت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات تدشين أكبر منصة إلكترونية تضم كل تخصصات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات وذلك من خلال بروتوكول بين الغرفة، ومجموعة جاهز لخدمات التسويق الإلكتروني.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، إن إطلاق البوابة الإلكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر وآليات تسويق منتجاتها، حيث ستكون البوابة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلي العملاء المستهدفين في الأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال آليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع أحدث التكنولوجيات، وسوف تعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع من أعضاء الغرفة، مع ربطها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بكل مصنع.

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وشركة جاهز ماركت لتدشين أكبر منصة الكترونية لتسويق منتجات القطاع اليوم الأحد.

ومن جانبه أضاف المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة شركة جاهز ماركت بأن استخدام التكنولوجيا وآليات التجارة الإلكترونية في قطاع الملابس الجاهزة سيؤدي إلى طفرة غير مسبوقة للمصانع المصرية، حيث تستطيع المصانع الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة في كافة أنحاء البلاد إضافة الى فتح أسواق تصديرية جديدة، ذلك مع تحسين نسب الأرباح لضمان سداد قيمة المبيعات، ورفع عبء المشاكل اللوجستية.

وعلى صعيد متصل كشف "علما"، أن عدد المحلات التي قامت بالتسجيل الإلكتروني على منصة الشركة وصل لـ 8300 محل حتى الآن.

وقال فى تصريحات على هامش توقيع الغرفة بروتوكول تعاون مع غرفة الملابس، إن عدد المحلات التي سجلت زاد خلال شهر بنحو 3300 محلا، منوها بأن الشركة تستعد من أجل التشغيل الفعلي للمنصة.

وتعد جاهز ماركت شركة متخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية لمبيعات الجملة ( B2B e-commerce ) والتي تم تأسيسها الشهر الماضي، وتستهدف توفير تشكيلة كبيرة للمحلات والتجار من المنتجات والموديلات المختلفة من الملابس والشنط والأحذية والاكسسوارات، وذلك عن طريق عرض وتسويق منتجات عدد كبير من المصانع على المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة وتنسيق خدمات التمويل والشحن واللوجيستيات، وتم إطلاق المحتوى الإلكترونى الخاص بها وتطبيق الموبايل باسم Gahez Market .

وأوضح أن الشركة تمكن أصحاب المصانع من الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة يصعب عليهم التعامل معهم مباشرة بالطرق التقليدية، وتحل لهم مشكلة تحصيل المبيعات الآجلة، وترفع عنهم عبء اللوجستيات.

ويقدر عدد المصانع المصرية للملابس والشنط والأحذية 4200 مصنع، هذا بالإضافة إلى الورش الصغيرة التي تكون في أشد الاحتياج إلى التسويق المباشر وضمان سداد وتحصيل مبيعاتهم ، حيث يبلغ حجم تجارة الملابس فى مصر وفقا لما هو معلن مسبقا ما يقارب 300 مليار جنيه.

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعي إلي تطوير قطاع الملابس الجاهزة في مصر ، مشيراً إلى توقيع بروتوكول لإطلاق منصة رقمية لزيادة مبيعات القطاع والترويج للإنتاج في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأشار عبد السلام، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، إلى أن هناك تنامي كبير بحجم التجارة الاليكترونية، الأمر الذي تطلب منا التدخل الفوري لمواكبة هذه التطورات عبر تدشين المنصة الالكترونية، لزيادة وتنشيط حركة بيع الملابس الجاهزة.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام، إلى أن إطلاق البوابة الالكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر وآليات تسويق منتجاتها، حيث ستكون البوابة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلي العملاء المستهدفين في فالأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال اليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع احدث التكنولوجيات، وسوف تعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع من أعضاء الغرفة، مع ربطها بالمنصة الالكترونية الخاصة بكل مصنع .

وتابع الدكتور محمد عبد السلام، أن تجارة الجملة في قطاع الملابس كان بها بعض المشكلات التي كان يجب التدخل لحلها بصورة سريعة، الأمر الذي تطلب تدشين المنصة الاليكترونية لبيع منتجات الملابس وترويجها، مشيراً إلى أن 90% من قطاع الملابس صناعات صغيرة ومتوسطة وهناك 10 آلاف مصنع بالقطاع الملابس، وهناك حوالي9 آلاف مصنع يحتاج دعمه تسويقيا وهناك 1000 مصنع فقط لديه قدرة على مواكبة التطوير في مسألة التعامل مع المنصات الاليكترونية والترويج من خلالها.

وأشار إلي أن قطاع الملابس الجاهزة فقد قدراته في السوق الأفريقي والعربي وهذا جعل غرفة صناعة الملابس الاتجاه نحو التجارة الاليكترونية، لافتاً إلى أنه يجري التعاقد مع إحدى الشركات لتدشين موقع اليكتروني يسهل استخدامه من قبل أصحاب المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك جهاز تنفيذى لغرفة الملابس لمتابعة المنصة والخدمات المقدمة للمصانع.

كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، أن حجم احتياج واستهلاك مصر من الملابس والمفروشات يصل إلي 300 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلي أن حصة الإنتاج الوطني وصل إلى 80% حالياً.

وأضاف، أن حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة في فترة من الفترات قبل صدور القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة وصلت إلي 13 مليار دولار من الصين فقط وحوالي 5 الي 6 مليار دولار من تركيا، لكن مع صدور القرار تم تنظيم سوق استيراد الملابس وارتفع الاعتماد على الصناعة الوطنية لتصبح حصة الصناعة الوطنية 80 % مقابل 20% للمستورد.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة صناعة الملابس الجاهزة لإطلاق منصة إلكترونية للترويج لصناعة الملابس الجاهزة اليوم الأحد ، أن السوق قبل 2016 كان يشهد سيطرة المستورد بنسبة تصل إلي 60% مقابل 40 % للانتاج الوطني والصناعة المحلية، مشيراً إلى أن قرار ضبط الاستيراد ساهم في إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية لتحصل على نصيب 80% الآن من السوق.

وأشار إلى أن ضبط الاستيراد أتاح للصناعة الوطنية تصنيع وإنتاج أنواع جديدة لم تكن موجودة في السوق، وكذلك اتجاه المستهلك المصري إلي الإنتاج المحلي ، والشركات والمصانع الآن أصبح لها قدرة على منافسة الإنتاج المستورد.

قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الغرفة سوف تدعم إنشاء 100 موقع إلكتروني للمصانع الصغيرة المتميزة خلال الفترة المقبلة لتسويق منتجاتها إلكترونيا.

وأوضح الدكتور محمد عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “جاهز ماركت”، اليوم الأحد، أنه يتم حاليا التعاون مع شركة أيضا لتسهيل إنشاء مواقع إلكترونية للمواقع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نسبة ٩٠٪ من قطاع الملابس، وذلك من إجمالي ١٠ آلاف مصنع عاملة بالقطاع.

وأكد أن المصانع الكبيرة التي استطاعت مواكبة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية عددها لا يتعدى 500 إلى 1000 مصنع على إجمالي الجمهورية.

وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة تعمل على دعم الصناعات الصغيرة من خلال المنصات الإلكترونية الجديدة والمعارض السنوية المتخصصة في مجال الملابس.

ونوه إلى أن قطاع الملابس الجاهزة فقد قدراته في السوق الأفريقية والعربية، وهذا جعل غرفة صناعة الملابس تتجه نحو التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه يجري التعاقد مع إحدى الشركات لتدشين موقع إلكتروني يسهل استخدامه من قبل أصحاب المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك جهاز تنفيذي لغرفة الملابس لمتابعة المنصة والخدمات المقدمة للمصانع.

كما سلمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة ، في اتحاد الصناعات ، شهادات اجتياز التدريب للمصانع، حيث جري تدريب عمال 150 مصنعا منهم 53 مصنعا على التصدير خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، إن الغرفة خلال الشهور الماضية دربت 150 مصنع لرفع الكفاءة لديهم وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات الأسواق، وتدارك ما يتطلبه السوق الخارجي أيضا.

وأشار عبد السلام ، خلال تسليم الشهادات على المصانع التي جرى تدريبها، إلي استمرار غرفة صناعة الملابس الفترة القادمة في توسيع دائرة التدريب والتأهيل للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لزيادة انتاجياتهم وكذلك مساعدتهم على الارتقاء بجودة الإنتاج والصادرات.

وأكد عبد السلام، أن سوق صناعة الملابس الجاهزة في البلاد تطور بصورة كبيرة جدا وأصبح يغطي 80% من الاحتياجات المحلية و20% فقط للاستيراد، مضيفا أن هذا يؤكد قدرات الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياج الداخلي بل والاتجاه نحو التصدير بحجم صادرات سنوية تتخطي 1.5 مليار دولار.