حدث ليلًا.. حسن شاكوش يعتذر للعازفين والطبالين.. الصحة: تسجيل 368 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. إيمي سمير غانم لوالديها: انتوا بالنسبة لي مسافرين.. خالد يوسف عن تصوير 30 يونيو: "مفيش فبركة"

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 659 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.. المزيد

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه لم يكن قلقا بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط السابق بالفريق، رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق.

قال الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إنه خلال الفترة التى سبقت الكورونا لم نكن نشعر بفداحة أمر "الفلاشات " أو أنه من الممكن أن يؤثر على موسيقانا، مضيفا أن اللى هيعرف يغنى لايف أهلا وسهلا واللى مش هيعرف مالوش لازمة.

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتصوير مشاهد الطائرة في ثورة 30 يونيو لملايين المصريين في شوارع مصر ....

نشرت الشابة جينيفر بيل جيتس، ابنة الملياردير الامريكي بيل جيتس، مجموعة من صورها على موقع انستجرام، تجمعها بخطيبها الفارس المصري نائل نصار اثناء مشاركته في احدى بطولات الفروسية الدولية التي يخوضها.

أكد طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، إن فوز الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري أمر طبيعي وليس إعجازا. وأضاف طارق جبريل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»:” الزمالك يستحق الدوري هذا الموسم، رغم حملات التشكيك من البعض”. وأكمل طارق : فريق الزمالك،

أكد طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، أن مديونيات القلعة البيضاء وصلت لأكثر من مليار جنيه بشكل متراكم منذ 10 سنوات . وأضاف طارق جبريل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : المديونيات وصلت لـ مليار جنيه وهي تراكمات منذ 10 سنوات وأكثر المديونيات

تعرضت عائلة امرأة هندية أعلن عن وفاتها بسبب فيروس «كورونا» عن طريق الخطأ، للذهول عندما وصلت المسنة إلى المنزل بعد أسبوعين من جنازتها وحرق ما كان يعتقد أنه جثتها.

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يقدم اعتذارا لعازفى الايقاع والطبالين بعد حادثة سبهم فى احدى حفلاته.