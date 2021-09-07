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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في فيديو بث مباشر.. حسن شاكوش يعتذر للعازفين والطبالين

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يقدم اعتذارا لعازفى الايقاع والطبالين بعد حادثة سبهم فى إحدى حفلاته. 

 

وقال حسن شاكوش خلال البث المباشر، انه لم يقصد تماما الاساءة لهؤلاء وأن ما كان يقصده بشكل عاما المهن الخاص بالتربية ولكن كلامه فهم بشكل خاطئ وانه يكن للعازفين والطبالين كل الاحترام. 

 

وأضاف حسن شاكوش : كل عازفى الايقاع والطبالين اشقائى ولا يمكن ان اسيئ لهم فى اى مكان خاصة انهم احد العناصر المهمة  فى العمل الفنى. 

 

وأوضح حسن شاكوش : اتمنى ان يتفهم كل العازفين والطبالين وجهة نظرى ويتقبلون اعتذارى لهم واننى ملتزم تماما بكافة قرارات النقابة. 

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوى

كشف مدير أعمال المطرب حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري أخر مستجدات الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد العقوبة التي تم فرضها عليه بسبب المشكلة التي نشبت بينه وبين المطرب رضا البحراوي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مدير أعمال حسن شاكوش، انهم ملتزمون بقرار نقابة المهن الموسيقية، لحين حل الأزمة، مشيرا إلى أنه يريد توصيل وجهة نظرهم للطبالين لانهم اعمدة العمل الموسيقي، لافتا إلى أنهم يسعون للمفاوضات لحل المشكلة.

مدير أعمال حسن شاكوش: الطبال من أعمدة المهنة وملتزمون بقرار النقابة

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قرار نقابة المهن الموسيقية

كشف سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية عن قرار نقابة المهن الموسيقية بشان حسن شاكوش ورضا البحراوى عقب التحقيق معهما اليوم بسبب الازمة التى نشبت بينهما.

وقال سعد متولى فى تصريح لـ “صدى البلد”: قررت النقابة بعد سماع أقوال كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى ووقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش على تصريح مجددا من النقابة والغاء التصريح السنوى الخاص به.

وانتهى التحقيق مع كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى بمقر نقابة المهن الموسيقية بسبب ما بدر من جانب الطرفين حيث تراشقا بالألفاظ عبر صفحاتهما على فيسبوك بعد أزمتهما فى حفل الساحل الشمالى.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة منذ لحظة وصول حسن شاكوش ورضا البحراوى للنقابة مرورا بالتحقيق معهما وحتى مغادرتهما.

سن شاكوش رضا البحراوي أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي نقابة المهن الموسيقية اخبار حسن شاكوش

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