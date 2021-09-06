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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شبهوه بـ حسن شاكوش.. محمد رمضان يثير الجدل بتيشيرت ناسا.. صور

محمد رمضان
محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان للسخرية من جانب متابعيه عبر صفحته على فيسبوك بسبب مجموعة من الصور التى نشرها ويرتدى فيها تى شيرت ناسا. 

ولم يعلق محمد رمضان على الصورة التى ظهر فيها بلوك جديد ومختلف عن اللوك الذى ظهر به من قبل. 

وتلقى محمد رمضان عديد من التعليقات الساخرة على الصور التى نشرها، حيث شبهه البعض بمغني المهرجان حسن شاكوش الذى تم إلغاء التصريح الخاص به من نقابة المهن الموسيقية أمس بسبب أزمته مع رضا البحراوى وأطلق الجمهور على رمضان اسم “رمضان شاكوش”. 

محمد رمضان

قضية محمد رمضان 

تنظر محكمة النقض بجلسة 17 نوفمبر، نظر الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندى المحامى وكيلا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التى يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة»، بدفع 6 مليون جنيه.

محمد رمضان

وطالب مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر في دعواه التي رقم 119 لسنة 2020، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، فى  الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، بإلزام الأخير بدفع 6 مليون جنية تعويضا لما لحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من أذى.

17 نوفمبر.. نظر طعن محمد رمضان علي دفع 6 ملايين جنيه للطيار أبو اليسر

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

محمد رمضان
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