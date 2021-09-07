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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة مؤثرة.. إيمي سمير غانم لوالديها: انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت ايمي سمير غانم صورة لوالديها، وعلقت عليها كاتبة: “يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين، لحد ما اشوفكوا تاني و افضل برده تحت رجليكوا”.


وأكملت ايمي سمير غانم كاتبة: “اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد”.

 

وحرصت الفنانة ميريهان حسين علي التعليق، كاتبة: “و يارب يتقبل دعواتنا كلنا ليهم كل الناس بيحبوهم و بيدعولهم في الجنة ان شاء الله”.

 

وكتبت الفنانة فيفي عبده: “‏الله يرحمهم يا رب في الجنة ونعيمها يا رب إن شاء الله وحشتونا ربنا يصبرك”.

 

وعلقت بدرية طلبة: “ياحبيبتى ربنا يرحمهم ويصبركم”، بينما كتبت لطيفة: “ربنا يصبركم على فراقهم يا حبيبة قلبى ويرحمهم ويغفرلهم”.

 

جدير بالذكر انه كان أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، يوم 7 اغسطس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

وتحدث الإعلامي رامى رضوان، عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.
 

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