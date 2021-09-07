بالأحضان..ابنة بيل جيتس تتغزل في خطيبها الفارس المصري بنشر صورهما

نشرت الشابة جينيفر بيل جيتس، ابنة الملياردير الامريكي بيل جيتس، مجموعة من صورها على موقع انستجرام، تجمعها بخطيبها الفارس المصري نائل نصار اثناء مشاركته في احدى بطولات الفروسية الدولية التي يخوضها.

وظهر نصار وهو يمتطي حصانه اثناء المشاركة في البطولة، كما جمعته صورة أخرى بخطيبته جينيفر وهي تحتضنه بشدة بعد الانتهاء من العرض الخاص به.

وخطف الفارس المصري نائل نصار الذي يعيش في أمريكا الأضواء في منافسات دورة الألعاب الأولمبية والمقامة بطوكيو، بعدما أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس دعمه في المحفل العالمي الحالي، على الرغم من مشاركته باسم الدولة المصرية وجواز السفر المصري.

نائل نصار

وأصبح نائل نصار حديث العالم خصوصا الجماهير المصرية بعد تألقه ومشاركته باسم الدولة المصرية، ورفع علم مصر خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020على الرغم من حمله الجنسية الأمريكية .

وساندت الجماهير المصرية نائل نصار في تأهله إلي نهائي منافسات قفز الحواجز الفردي بدون أي أخطاء ، وتدعيم الدولة المصرية في بطولة عالمية أمام أعين العالم .

تقدر ثروة عائلة جيتس بحوالي 130 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم،بعد جيف بيزوس وإيلون ماسك ومالك السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

ولكن بعد حصول ميليندا على حصتها من ثروة طليقها بيل جيتس، والتي لم يعلن عنها حتى الآن، تراجع ترتيبه بين أثرياء العالم، وكانت في حالة جيف بيزوس وطليقته، فقد انتهيا من الانفصال في عام 2019، واحتفظ جيف بنسبة 75% من حصته المشتركة في أمازون، وهي قيمتها 144 مليار دولار،- تاركًا لماكنزي ربعًا بقيمة 35.8 مليار دولار.

أما عن ثروة بيل جيتس، فهي تضم إمبراطورية جيتس منازل في خمس ولايات، وأسطول من السيارات بما في ذلك سيارة بورش نادرة بقيمة 2 مليون دولار، ومجموعة فنية تتضمن مخطوطة دافنشي بقيمة 30 مليون دولار والتي اشتراها جيتس في مزاد علني، وسلسلة من الطائرات الخاصة.