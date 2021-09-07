مفيش فبركة.. خالد يوسف يكشف لأول مرة كواليس تصوير مشاهد 30 يونيو

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتصوير مشاهد الطائرة في ثورة 30 يونيو لملايين المصريين في شوارع مصر .

وقال خالد يوسف في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “، :” في ثورة 30 يونيو طلبت تصوير أحداث الثورة من السماء وتمت الموافقة على طلبي”.

وأضاف خالد يوسف: " طلبت تصوير تاريخ مصر في ثورة 30 يونيو، ولما كنت في الطائرة مكنتش مصدق الأعداد الكبيرة، والمشاهد الحقيقية لـ 30 يونيو لم تنشر بعد".

وتابع خالد يوسف:" كان هناك ملحمة في كل قرى مصر ومحافظات الجمهورية، رأيت مصر كلها من السماء في 30 يونيو، وملايين المصريين نزلوا في الشوارع في كافة القرى، لم أقم بتزوير وفبركة ملايين المصريين في مشاهد 30 يونيو من الطائرة".



