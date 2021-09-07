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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شاكر عن استخدام الفلاشة: "اللي مش هيعرف يغني ملوش لازمة"

هاني شاكر
هاني شاكر

قال الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إنه خلال الفترة التي سبقت كورونا لم نكن نشعر بفداحة أمر "الفلاشات" أو أنه من الممكن أن يؤثر على موسيقانا، مضيفا: “اللى هيعرف يغني لايف أهلا وسهلا واللي مش هيعرف مالوش لازمة”.

وعلق شاكر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على ما حدث بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، أن الجمهور قد شاهد ما حدث والجرم الكبير الذى جاء به شاكوش لم يكن له أن يستمر فى العمل الفنى والموسيقى بعد إساءته لها ولزملائه عازفين الإيقاع واساء لنفسة قبل أى شيء، مضيفا أنه لو أخطأ وشعر أنها تركت أثرا سيئا عند بعض الناس لم يخرج من بيته لمدة شهر "وتم رد اعتبار النقابة واعتبار إخواننا عازفي الإيقاع.

وواصل هاني شاكر قائلا: “إنه لم يعلم سبب الخناقات التي تحدث خاصة في الساحل ومن الممكن أن يكون السبب فى ذلك هو أن مطرب المهرجانات ليس لدية ثقافة وانهم يرون أن الأمر جاء بالساهل لا يفرق معه أن تذهب بالساهل ومن لم يتعب فى الشىء لا يشعر بقيمته”.

وأشار شاكر، : “عندما أرى ما يحدث فى البلد من التطوير الكبير والجمهورية الجديدة والتي نعيش فيها أزهى أيام عمرنا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصعب عليا الشعب المصرى وتصدير مثل تلك الأغاني والتي يؤكد أنه ليس ضدها ولكنه لابد أن يكون هناك فن آخر بجانبه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات أخرى كثيرة قادمة وسيتم الإعلان عنها”.

 

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