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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: الزمالك لم يتأثر بغياب فرجاني ساسي.. وأتوقع انضمام عاشور للمنتخب

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه لم يكن قلقا بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط السابق بالفريق، رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق. 


وأضاف كارتيرون، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللاعبين أثبتوا أن لديهم مستويات أفضل بعد رحيل ساسي، ولذلك لم يتأثر الفريق برحيله.


وقال المدير الفني: "إمام عاشور نجح في تعويض غياب لاعب الوسط التونسي، وأتوقع مستقبلا مبهرا لعاشور، وأتوقع انضمامه في المستقبل القريب لصفوف المنتخب الأول".


وتابع كارتيرون أنه كان يضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين، وسبق وأن فعل ذلك من قبل مع مصطفى محمد الذي تألق مع الزمالك وخرج للاحتراف الأوروبي، وحاليا الأمر يتكرر مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة.


وأكد كارتيرون أنه عاد للفريق في الولاية الثانية من أجل قيادة القلعة البيضاء لتحقيق بطولة كبيرة، وهو ما تحقق بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز.


وأضاف أن الفريق واجه صعوبات كثيرة في مسابقة الدوري، ولكنه نجح في حسم اللقب بعد منافسة قوية مع فريق عنيد لا يخسر بطولة الدوري بسهولة.


وأوضح المدير الفني للفريق أنه حرص على رفع الضغط من على اللاعبين في آخر 7 مباريات حتى استطاع الفريق أن يتفوق على المنافس في عدد النقاط، وشدد على أنه كان يحرص على تحفيز اللاعبين للفوز فقط من أجل الضغط على المنافس باستمرار.


وأكد كارتيرون أن الزمالك استغل عدم خوضه مباريات لحين خوض المنافس مبارياته المؤجلة وانتظم في معسكر ببرج العرب مما عاد على الفريق بالفائدة.


ووجه كارتيرون الشكر للجنة التي تدير النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على إتاحة الفرصة للفريق للانتظام في معسكر طويل ببرج العرب وخوض معسكرات متواصلة في الأسابيع الأخيرة من مباريات الدوري.


وتابع المدير الفني للفريق الأبيض أن تلاحم الموسمين الماضيين جاء بسبب من أصر على استكمال الدوري في الموسم قبل الأخير.

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