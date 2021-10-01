عمرو عبدالجليل يكشف مفاجأة عن مرض ابنه.. وأمينة عن زوجها: أطيب وأحن قلب في العالم

حل الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، ضيوف على برنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون”، وتحدث كل منهما عن بداية المشوار الفنى، وإلى أبرز التصريحات فى التقرير التالى:



عمرو عبدالجليل يحكي أول مقابلة مع يوسف شاهين.. فيديو

تحدث "عبدالجليل"، عن أول يجمعه بالأستاذ يوسف شاهين، قائلا: "كان في مسرحية بجامعة القاهرة، وكنت حينها طالبا في المعهد"، مردفا: "أول دور عملته في المعهد كان كوميديا، لذلك صنفوني كوميدي، وكنت أي حاجة أعملها على المسرح يضحكوا واتضايقت جدا من الموضوع".





مش بيتكلم ولا بيكح.. عمرو عبدالجليل يكشف عن مرض نجله.. فيديو

تحدث عمرو عبدالجليل، عن مرض ابنه الكبير عبدالجليل، قائلا: "عنده مرض في زوره بيخليه مش عارف يبلع ولا يتكلم ولا بيكح ولا يعطس.





عمرو عبدالجليل: ببقى أعبط من أولادي أما بكون معاهم.. فيديو

كشف "عبدالجليل"، عن أولاده قائلا: "عبدالجليل عنده 26 سنة، وعبدالرحمن 3 سنوات"، لافتا: "الصغير هو اللي واكل دماغي وأنا أعبط منه.. عبدالرحمن لسه صغير وعبيط، بس أنا ببقى أعبط منه أما بكون معاه".





الفنان عمرو عبدالجليل يكشف تفاصيل إفيه "إحنا آسفين يا صلاح".. فيديو

وضح "عبدالجليل"، تفاصيل أصل الكثير من الإفيهات التي يشتهر بها، قائلا: "فكرة إفيه إحنا آسفين يا صلاح، كنت قاعد عند واحد صاحبي وسمعت الجيران بيتخانقوا بصوت عالي، صاحبي قال لي دا العادي بتاع كل يوم شويه وهيتصالحوا".





أمينة بعد عرض صورة زوجها: أطيب وأحن قلب في العالم.. فيديو

وعلقت المطربة "أمينة"، على صورتها مع زوجها قائله: "زوجي حبيب قلبي، أطيب وأحن قلب في العالم"، لافته: "أنا غيورة جدا ومفيش حد مش بيغير على حد بيحبه".





أمينة تبدع في غناء عاشقة وغلبانة على الهواء.. فيديو

وأشعلت المطربة "أمينة"، مسرح سهرانين بأغنية "عاشقة وغلبانة"، على الهواء مباشرة".

