الفنان عمرو عبدالجليل يكشف تفاصيل إفيه "إحنا آسفين يا صلاح".. فيديو

حل الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، ضيوف على الفنان "أمير كرارة"، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي".

وكشف "عبدالجليل"، عن أصل الكثير من الإفيهات التي يشتهر بها، قائلا: "فكرة إفيه إحنا آسفين يا صلاح، كنت قاعد عند واحد صاحبي وسمعت الجيران بيتخانقوا بصوت عالي، صاحبي قال لي دا العادي بتاع كل يوم شويه وهيتصالحوا".



وأضاف: "فكرت هما أزاي بيتصالحوا بسرعة مع أن المفروض زي ما اتخانق واتشتم أمام الناس، الشخص التاني يتأسف له أمام الناس، ومن هنا جات فكرة إحنا آسفين يا صلاح، لأن اتأسف بعلو صوته أمام الناس".

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وتحدث "عبدالجليل"، عن أول يجمعه بالأستاذ يوسف شاهين، قائلا: "كان في مسرحية بجامعة القاهرة، وكانت حينها طالب في المعهد"، مردفا: "أول دول عملته في المعهد كان كوميدي، لذلك صنفوني كوميدي، وكنت أي حاجه أعملها على المسرح يضحكوا واتضايقت جدا من الموضوع".



وأشار: "كان نفسي أعمل دور بعيد عن الكوميدي، وفي مسرحة الجامعة كنت حريص أني مقولش ولا إفيه، لأن الجمهور كان جديد عليا".



وأوضح: "عملت المسرحية دون ولا إفيه، والأستاذ يوسف شاهين اتفرج عليها، ومكنتش أعرف أنه موجود"، مردفا: "الأستاذ يوسف شاهين أحس أني ممثل كويس، وبعد المسرحية طلع بارك لنا وسلم علينا، وبعد كام المكتب بتاعه كلموني علشان مسرح نجم، ومصدقتش، وحددوا معايا معاد أقابله في المكتب".