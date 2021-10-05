هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من وفاته؟.. داعية يجيب

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من وفاته؟ سؤال أجاب عنه الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق.



قال الشيخ رمضان عبد الرازق: الأصل أن الموت يأتى بغتة ولا يعرف أحد موعد أجله، قال تعالى “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ".



وأضاف عبد الرازق أنه لا يعلم متى يحين الأجل إلا الله عز وجل، وهذا من رحمة الله بنا، باستثناء الأنبياء، لأنه لا يوجد نبي قبض روحه إلا واستأذن وخير بين الموت والخلود فى الدنيا.

وأوضح الداعية الإسلامي أن النبي يستأذن يموت أم يخلد، وإن لم يكن نبيا فالناس نوعان إذا كان رجل صالح ومن الأولياء يشعر بقرب أجله، أما عامة الناس لا يشعرون بذلك.

واستشهد بسيدنا عبد الله بن حراب أول شهيد فى غزوة أحد، وكانت مدة إسلامه 6 سنوات وكلمه رب العالمين كما جاء فى الحديث، وأسلم عند بيعة العقبة قبل الهجرة بـ 3 سنوات ومات 3 هجريا، حيث إنه قبل غزوة أحد قال لابنه جابر بن عبد الله أحد رواة الحديث “إنها الجنة يا بني ووالله ما أراني إلا شهيدا بل أنا أول الشهداء” وقد حدث ذلك فعلا.

ونوه خلال برنامج الدنيا بخير عبر فضائية الحياة، أنه من الممكن أن يشعر الرجل الصالح العالم الولي باقتراب أجله .



صحة مقابلة الميت في حياة البرزخ

هل المتوفى بكورونا شهيد وهل نقابل الميت في حياة البرزخ؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عن هل المتوفى بكورونا شهيد؟ وهل نقابل الميت في حياة البرزخ؟

بعد انتشار فيروس كورونا أصبح لدينا العديد من حالات الوفاة، ويتمنى الناس أن يكون أحبابهم المتوفون من الشهداء، كذلك يتمنون مقابلتهم في الحياة الأخرى مابعد الموت.

هل المتوفى بكورونا شهيد وهل نقابل الميت في حياة البرزخ؟ جاء رد دار الإفتاء على سؤال هل المتوفى بكورونا شهيد نسأل الله أن يجعله من الشهداء، أما بخصوص مقابلة الميت فجاء الرد أن الإنسان إذا مات مع الذين أنعموا عليهم وكان مما ينعم أو خلاف ذلك، إذا كان من المنعم فإنه يُنعم يفتح الله عليه في قبره، وتحصل زيارات لمن هو على شاكلته، والاتنين قضى الله انهم من المنعمين، إذا كان الاثنين من المنعمين يتقابلون ويحكون لبعضهما كل شيء، إذا يحدث اللقاء إذا كانوا من المنعمين.