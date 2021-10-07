خلال المهرجان الغنائي بمعهد إعداد القادة.. "طلاب طنطا" يحصدون المركز الأول في الكورال

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب عن فوز فريق جامعة طنطا بالمركز الأول على مستوى الجامعات خلال مشاركته بالمهرجان الغنائي للمتخصصين بمعهد إعداد القادة.

أوضح أن فريق من طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة قد شارك فى برنامج " القائد المبدع" الذى نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة" حيث جاءت نتيجة الغناء الجماعي (الكورال) وكان الفائز بالمركز الأول جامعة طنطا ومعها جامعتى الإسكندرية و أسيوط.

أضاف أن فريق جامعة طنطا ضم كلا من الطلاب محمد حازم مكاوي، محمد رضوان سالم ،عبدالله عطيه الصباغ ،اسامه سمير القمري، محمد خالد محمد بركات ،ايه عماد الكردي ،رضوي الشبراوي،ضوى فتحي الشبراوي ،ساره خالد العشماوي، دينا ابراهيم، اسراء بدير عطيه، ارينا رزق ميخائيل، كلارا سامر ، كما حصل مدرب الفريق اسلام سمير القمري على لقب القائد المبدع.