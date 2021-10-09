عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لتوسكر الكيني

مران الزمالك
مران الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

 ويستعد الزمالك لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16  أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية مساء أمس، الجمعة أمام فريق الاتحاد الليبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

 ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

نادي الزمالك أشرف بن شرقي دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا منتخب مصر الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.. اليوم

بالصور | شاهد التزام الطلاب والمعلمين بـإرتداء الكمامات في الفصول بسبب كورونا

تهديد صيني حقيقي..شي جين بينج : استرداد تايوان أمر محسوم وسيتحقق

الدعاء بتعجيل الفرج.. أوقات ضيق والكرب عليك بهذه الكلمات

بالصور .. أول طابور صباحي كامل العدد في المدارس بعد سنتين اونلاين بسبب كورونا

اليوم.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لتوسكر الكيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

قرار عاجل من النيابة بشأن 26 ألف لقاح كورونا ملقاة بجوار ترعة بالمنيا

لقاح كورونا بجوار ترعة.. القصة الكاملة للعثور على 26 ألف جرعة ملقاة بالمنيا

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ