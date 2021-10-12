حدث ليلا .. حقيقة واقعة ميكروباص الساحل .. لقاء بين طالبان والاتحاد الأوروبي ..موسيماني يرفض التعليق على رحيله من الاهلي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء 12-10-2021 الكثير من الاحداث والموضوعات المهمة وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية .

من صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات القادمة

شهدت الساعات الماضية من الليل، سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وسط أجواء شتوية تتخلها أصوات الرعد والبرق، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أمس الاثنين.

وزير التعليم: يزعجنا أي خلل إداري أو إهمال بالمنظومة.. وأتمنى نصل للكمال

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أن الوزارة يزعجها وجود أي خلل إداري أو إهمال بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه يتمني أن نصل لدرجة الكمال في التعليم.



انفراجة كبيرة بشأن إصابات كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

الرئيس الفلسطيني: لا بد من الذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية الذهاب إلى عملية سياسية، تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من عمليات هدم المنازل، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان.



عقب اتهامها بالتزوير.. صندوق النقد يجدد ثقته في مديرته العامة

جدد صندوق النقد، اليوم الثلاثاء، ثقته الكاملة، في مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا؛ بعد اتهامها بالتزوير.

عصام الحضري يطلب الرحيل عن منتخب مصر

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني أن عصام الحضري طلب الرحيل عن منصبه كمدرب لحراس مرمي منتخب مصر بسبب تدخل كيروش في مهام عمله .

اليوم.. لقاء يجمع وفدا من طالبان مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي في الدوحة

أعلن وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، عن لقاء يجمع وفد من حركة "طالبان" اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

بفكر أطلقك.. رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

هنأ الفنان رامي جمال زوجتة بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تركي آل الشيخ يكشف موعد عرض مسرحية محمد هنيدي سلام مربع

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان محمد هنيدي ضمن موسم الرياض.



زعيم كوريا الشمالية يوجه اتهاما خطيرا للولايات المتحدة

اتهم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالتسبب في التوترات في شبه الجزيرة الكورية.



عمرو أديب على واقعة ميكروباص الساحل: فنكوش.. فيديو

علق الإعلامى عمرو أديب على واقعة سقوط ميكروباص كوبرى الساحل، قائلا: "أجهزة البحث مشطت المكان شرقا وغربا وحتى الآن لا أحد يفهم ماذا جرى".

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري.. صور

اصطدمت سيارة نقل كبيرة بالحاجز الخرساني الأوسطي للطريق الدائري اتجاه مناطق الرماية.



يرفض التعليق على أنباء رحيله.. موسيماني يثير القلق في قلوب جماهير الأهلي

رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرد على تقارير رحيله عن القلعة الحمراء فى الفترة الأخيرة .