تركي آل الشيخ يكشف موعد عرض مسرحية محمد هنيدي سلام مربع

في موسم الرياض ..

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان محمد هنيدي ضمن موسم الرياض.



وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مسرحية سلام مربع للنجم الكبير محمد هنيدي أولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر إن شاء الله".

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وكشف تفاصيل هامة عن عمله فى فيلم فول الصين العظيم، وأصعب المشاهد فى حياته، وتفاصيل التقدم لـ كلية الشرطة، وما حدث معه وقت الاختبارات.

محمد هنيدي يبكي :

بكى الفنان محمد هنيدي، من الفرحة، خلال حواره ببرنامج “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك فى أثناء الحديث عن المشاهد الأكشن التى قدمها.

وأوضح أنه جميع أعماله أكشن، وظل يضحك على المواقف التى حدثت معه أثناء تصوير فيلم فول الصين العظيم فى تايلاند.



علق الفنان محمد هنيدي، على تفاعله على السوشيال ميديا:" وقال فى ناس مش بنشوفهم و بنحاول نتواصل معهم عبر السوشيال ميديا".

ولفت إلى أنه يحب السوشيال ميديا، ويتفاعل مع جميع النجوم.

قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".

تحدث الفنان محمد هنيدي، عن موقف له فى بداية عمله فى الأعمال الفنية، وتحديدًا صعيدي فى الجامعة الأمريكية وقال: " كنت بتمشي فى يوم وكان الفيلم بيتعرض، وكان فى نفس الوقت حفلة للفنان عمرو دياب فى الحفلة بها مليون شخص، والجميع ظل يجري خلفه".



ولفت إلى أنه اختفى فى محل ملابس حريمي، والمواطنين قاموا بتكسير المحل، وصاحب المحل قام بحمايته، بعد أن حملنى أحد المواطنين على كتفه.



ودخل الجميع فى حالة ضحك شديد على موقف هنيدي، وتعامل الجمهور معه.



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.