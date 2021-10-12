زعيم كوريا الشمالية يوجه اتهاما خطيرا للولايات المتحدة

اتهم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالتسبب في التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وسبق أن أعلن كيم سونج، مندوب كوريا الشمالية الدائم لدي الأمم المتحدة، أن بيونج يانج تعزز قدرتها العسكرية الرادعة للدفاع عن أراضيها في مواجهة أمريكا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال كيم سونج، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في مواجهة البيئة القاسية التي خلقتها سياسة أمريكا العدائية والتهديدات النووية، نحن مضطرون لبناء قوة ردع دفاعية".

وأضاف: "نحن نعزز قوتنا الدفاعية الوطنية لضمان أمننا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لبدء محادثات مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة - وهو تغيير حاد في النهج عن ذلك الذي روج له بايدن خلال حملته الانتخابية.

وأضاف برايس: "ننسق بشكل وثيق مع الحلفاء، بما في ذلك في المحيطين الهندي والهادئ ... نحن مستعدون أيضا للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".