غرفة الفجيرة تناقش سبل التعاون مع سفراء كوستاريكا وغواتيمالا وبنما والدومنيكان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والإطلاع على تجارب دول العالم في مجال التنمية الاقتصادية وبناء جسور تواصل وتعاون بناءة تنسجم مع توجهات إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سعيد بن سرور في مقر الغرفة، كل من فرانسيسكو شاكون سفير جمهورية كوستاريكا وجوليو سيمون كاستانوس سفير جمهورية الدومنيكان ولارس هنريك بيرا سفير جمهورية غواتيمالا وريكاردو لافييري سفير جمهورية بنما.

وحضر المقابلة كل من سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس الادارة وسيف علي سيف العطر وسلطان محمد مليح ومصبح محمد المزروعي وطارق محمد الهنائي وياسر علي سيف العطر أعضاء مجلس الادارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي في بداية اللقاء زيارة السّفراء الأربعة لغرفة الفجيرة، وأعرب عن تطلعه في أن تسهم الزيارة في الوصول إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري والسياحي بين مجتمعي الأعمال في إمارة الفجيرة ودول أمريكا الوسطى، وبما يحقق دعم العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن غرفة الفجيرة انطلاقاً من دورها الوطني في دعم قطاع الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات بشكل عام فإنها على أتم الاستعداد لتقديم التسهيلات للراغبين في مجال الاستثمار بالفجيرة بالتنسيق مع الدوائر المعنية ما يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية ويخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

وتناول اللقاء سبل تنمية التعاون المشترك بين إمارة الفجيرة والدول الاربعة والتنسيق بين الجانبين حول إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الغرفة والدول الاربع خلال فعاليات اكسبو دبى 2020 .

واطلع سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة الوفد على الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة التي توفرها إمارة الفجيرة لرجال الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمزايا التي تتميز بها إمارة الفجيرة من موقع استراتيجي خارج مضيق هرمزما جعلها محطة تجارية مهمة ما بين الشرق والغرب.

وتحدث سفراء الدول الاربعة عن السمات الاستثمارية والسياحية والتنموية في بلادهم وقدموا دعوة لغرفة الفجيرة لزيارة دولهم ما يتيح فرص تبادل الأفكار بين أصحاب الأعمال وإمكانية إقامة شراكات استثمارية تعزز العلاقات بينهم.

وعبر السفراء عن عزمهم توجيه مجتمعات الأعمال في بلادهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة.