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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الأحلام لها دلالة فعلية في اتخاذ القرارات الحقيقية؟

صدى البلد

هل الأحلام لها دلالة فعلية حتى وإن كانت فى اى وقت ام لها وقت معين ؟.. هكذا ورد سؤال للشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة صدى البلد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب "عرفة"، موضحاً: إن هناك ما يمسى بالرؤيا وما يسمى بالأحلام،فإن رأيت حلم خير فأحمد الله وإن رأيت غير ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم .

 

هل من الممكن الأخذ بالأحلام فى اتخاذ القرارات فى الحقيقة حيث أننى خاطب وحلمت أن زواجى لم يتم فهل هذا دليل إنه لم يكمل؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأوضح عبدالسميع، قائلًا: ان الاحلام لا يؤخذ منها شئ فى الشريعة ولا فى الحياة، فالاحلام هذه ربما تأتى على خلاف الواقع، وربما تأتى على بما ليس بحق فلا يأخذ منها شيء مطلقًا.

 

وتابع متسائلًا: كيف تعرف ان هذه الخطبة قد تكمل للزواج أم لا ؟، عليك أن تصلى استخارة كثيرًا الى ان يبين لك الله الأسباب فإذا وجدت الأمور ميسرة فهذه نتيجة الاستخارة، وإن كانت الامور غير ميسرة فهذه أيضا نتيجة الاستخارة.

 

الفرق بين الحلم والرؤيا .. الإفتاء توضح ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء


الفرق بين الحلم والرؤيا .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رؤية الأحياء للموتى الذين يحبونهم بسبب قرابة أو صلة؛ يعد من النعم التي يرزقها الله للأحياء لكي يخفف عنهم وحشة الفراق، مشيرًا إلى أن رؤية الأموات في حالة جيدة يدخل السرور على الأحياء.
 


ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء


وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل رؤية الموتى في الحلم حقيقة؟ وهل أجيب الميت في حالة طلب مني فعل أمر ما؟ بالإجابة بـ«نعم» حقيقة، مضيفًا أن الأمر الذي يطلبه الميت من الحي إن كان خيرًا فليفعله.

 

هل رؤية الميت بحالة سيئة في المنام دليل على عذابه


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.

 

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية متوفي في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.

 

وأضاف أنه قد يكون حزينًا، منوهًا بأن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.

 

وتابع: لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام ، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

 

الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام


قال الشيخ محمد توفيق من علماء الأزهر الشريف، إن هناك فروقا بين الرؤيا والحُلم الذي يراه الإنسان في منامه، مشيرًا إلى أن الرؤية تكون صادقة بخلاف الحُلم.

 

وأضاف توفيق أثناء لقائة في برنامج"وبكره أحلى" على قناة النهار الفضائية، أن الرؤية تكون صادقة وواضحة بحيث يتذكر الإنسان تفاصيلها، مشيرًا إلى ان الرؤيا تكون مركزة على توصيل رسالة معينة، بخلاف الحُلم الذي يرى فيه الشخص أشياءًا متنوعة.

 

يذكر أن ما يراه النائم في نومه فهو ثلاثة أنواع : رؤيا ، وهي من الله تعالى، وحلُم وهو من الشيطان، وحديث النفس.

 

فالرؤيا: هي مشاهدة النائم أمرًا محبوبًا، وهي من الله تعالى، وقد يراد بها تبشير بخير، أو تحذير من شر، أو مساعدة وإرشاد، ويسن حمد الله تعالى عليها، وأن يحدث بها الأحبة دون غيرهم.

 

والحلُم : هو ما يراه النائم من مكروه، وهو من الشيطان، ويسن أن يتعوذ بالله منه ويبصق عن يساره ثلاثا، وألا يحدِّث به فمن فعل ذلك لا يضره، كما يستحب أن يتحول عن جنبه، وأن يصلي ركعتين.

 

وقد يكون ما يراه النائم ليس رؤيا ولا حلما، وإنما هو حديث نفس ، ويسمى "أضغاث أحلام"، وهو عبارة عن أحداث ومخاوف في الذاكرة والعقل الباطن، يعيد تكوينها مرة أخرى في أثناء النوم، كمن يعمل في حرفة ويمضي يومه في العمل بها وقبل نومه يفكر فيها، فيرى ما يتعلق بها في منامه، ولا تأويل لهذه الأشياء.

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