تفاصيل الإعلان عن منحة Chevening للحصول على درجة الماجستير بالمملكه المتحدة

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المركز الثقافى البريطانى بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

بينما يتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع الالكترونى التالى :

https://www.chevening.org/apply

وأوضحت أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 2 نوفمبر2021 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها.

بينما للإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ومعرفة مدى استيفاء سيادتكم لمعايير الاختبار ولمعرفة المزيد حول البرنامج الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.chevening.org

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المجلس الثقافى البريطانى بتقديمه جائزه لعدد (7) دارسين متقدمين للحصول على اختبار الايلتس بقيمه 3000 جنيه استرلينى للفائز وقد اوضحت الشروط للتقدم لهذه المنحه على النحو التالى:ـ

- ان يكون مصرى الجنسية

- ان يحقق مستوى 5.5 فى اختبار الايلتس على الاقل

- ان يتم ايفاده للدراسة خلال العام الدراسى 2022/2023

وذلك علماً بأن التقدم من خلال الرابط الالكترونى .