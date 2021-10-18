وسط تكتم إيلون ماسك.. تسلا تلغي تفاصيل السايبرك ترك من موقعها الرسمي

قامت تسلا موتورز بإزالة كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بسيابرترك التي من المفترض أن تبدأ عملاق السيارات الكهربائية في إنتاجها بحلول عام 2023.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، قام الموقع الرسمي لتسلا بإلغاء كل التفاصيل الخاصة بسايبرترك، التي شهد إنتاجها على نطاق واسع مجموعة من التأجيلات بدأت منذ أن أعلنت عنها لأول مرة عام 2017، وهي الشاحنة التي عرفت بشكلها الغريب الخارج عن المألوف بشكل لافت للنظر بزواياها الحادة التي لا تشبه أي شيء مقدم في الأسواق حاليا.

تسعى تسلا دائما للتميز وتقديم كل ما هو غريب وغير تقليدي لتجتذب قطاع من العملاء لا يثيرهم سوى كل جديد ومميز وهو الهدف الأساسي لتقديم هذا التصميم من سايبرترك.

قبل إزالة التفاصيل الخاصة بسايبرترك أعلنت تسلا أن الشاحنة المنتظرة ستأتي بـ 3 فئات رئيسية: طراز الدفع الخلفي مقابل 39،990 دولارًا ، وخيار الدفع الرباعي مقابل 49،990 دولارًا ، وخيار ثلاثي المحركات مقابل 69،990 دولارًا، ثم تمت إزالة هذه الأسعار ومواصفات مجموعة نقل الحركة الأخرى، مثل نطاقها التشغيلي الذي سبق وأعلنت أنه يزيد عن 500 ميل وتتسارع ن نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة أقل من 2.9 ثانية في الفئة الخاصة بـ3 محركات.

وتكتمت الشركة عن سبب الإلغاء لكافة التفاصيل، وما زاد الأمور غموضا هو عدم إعلان إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا أي إشارة عن السبب وراء الإلغاء كما أن الشركة لا تمتلك مكتب دعاية وإعلان مثل الشركات التقليدية وبالتالي لم يتم إصدار أي بيان توضيحي عن الأمر.