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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قافلة "البحوث الإسلامية" لواعظات الأزهر بالبحر الأحمر تعقد أول لقاءاتها لمناقشة خطة التحرك

قافلة مجمع البحوث
قافلة مجمع البحوث الإسلامية

عقدت القافلة الدعوية لواعظات الأزهر الشريف التي وجهها مجمع البحوث الإسلامية اليوم إلى محافظة البحر الأحمر، أولى لقاءاتها بحضور الأمين العام الدكتور نظير عيّاد والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظاتـ وذلك لمناقشة الانطلاق من عاصمة المحافظة إلى المدن والقرى التي يشملها البرنامج.
 

وخلال اللقاء ناقش الأمين العام مع واعظات القافلة ووعاظ المنطقة محاور البرنامج الدعوي للقافلة واحتياجات الأهالي في الأماكن التي ستغطيها القافلة، حيث استهل اللقاء بتوجيه الشكر للسيد اللواء محافظ البحر الأحمر على التعاون الفعّال في سبيل نجاح القافلة، فضلًا عن أهمية التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة.
 

وأكد الأمين العام لأعضاء القافلة أن اختيار محافظة البحر الأحمر يأتي بناء على أسباب مهمة من أبرزها اتساع مساحة هذه المحافظة وما بها من مناطقة مترامية الأطراف ويحتاج الأهالي فيها إلى نماذج دعوية متميزة لديهم قدرة على توعية الناس وتوجيههم نحو المنهج السليم في التعامل مع كثير من أمور حياتهم بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم التسامح مع النفس ومع الغير.
 

كما أوصى الأمين العام أعضاء القافلة ببذل المزيد من الجهود لتحقق القافلة أهدافها المخطط لها، لافتًا إلى أن الناس في أمس الحاجة إلى كلمة تنير لهم الطريق وتحفظ عليهم عقولهم، وتوضح لهم كل ما اختلط عليهم من مفاهيم خاطئة.


فيما أشارت الدكتورة إلهام شاهين إلى أن اللقاءات التي سيشملها برنامج عمل القافلة والتي تم التجهيز لها مسبقًا تركز بشكل رئيس على وضع حلول عاجلة للمشكلات الأسرية التي تعاني منها بعض الفئات، كما أنها تطرح رؤى واضحة تمكن أفراد الأسرة من اتخاذ القرار المناسب نحو مختلف القضايا المجتمعية والأسرية التي تتعلق بهم.

قافلة البحوث الإسلامية الازهر الشريف واعظات الأزهر محافظة البحر الاحمر إلهام شاهين

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