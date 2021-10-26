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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نقص الحديد الحاد عند النساء

صدى البلد

أعراض نقص الحديد الحاد عند النساء، يجب الانتباه إليها جيدا حيث يفتقر فيها الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة والتي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

 

ينتج فقر الدم عن  نقص الحديد عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي منه في خلايا الدم الحمراء ويمكنك عادةً تصحيح فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بتناول مكملات الحديد. 


أعراض نقص مخرون الحديد 


في البداية ، يمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفًا لدرجة أنه يمر دون أن يلاحظه أحد. ولكن مع زيادة نقص الحديد في الجسم وتفاقم فقر الدم ، تزداد العلامات والأعراض سوءًا.

 

قد تشمل علامات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وأعراضه ما يلي:

التعب الشديد
ضعف
جلد شاحب
ألم في الصدر ، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس
صداع أو دوار أو دوار
برودة اليدين والقدمين
التهاب أو وجع لسانك
أظافر هشة
اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية ، مثل الثلج أو الأوساخ أو النشا
ضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال المصابين بفقر الدم بسبب نقص الحديد
 

علاج فقر الدم بسرعة 
 

إذا ظهرت عليك أنت أو طفلك علامات وأعراض تشير إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فاستشر طبيبك.. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ليس شيئًا يمكن تشخيصه بنفسك أو علاجه. 

 

لذا راجع طبيبك للحصول على تشخيص بدلاً من تناول مكملات الحديد بنفسك. قد يكون إثقال الجسم بالحديد أمرًا خطيرًا لأن تراكم الحديد الزائد يمكن أن يتلف الكبد ويسبب مضاعفات أخرى.


يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو جزء من خلايا الدم الحمراء الذي يعطي الدم لونه الأحمر ويمكّن خلايا الدم الحمراء من حمل الدم المؤكسج في جميع أنحاء الجسم.

 

إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الحديد ، أو إذا كنت تفقد الكثير من الحديد ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين ، وسيتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في النهاية.

 

تشمل أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

-فقدان الدم

يحتوي الدم على الحديد داخل خلايا الدم الحمراء. لذلك إذا فقدت الدم ، تفقد بعض الحديد. تتعرض النساء المصابات بغزارة الدورة الشهرية لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لأنهن يفقدن الدم أثناء الحيض.

 يمكن أن يؤدي فقدان الدم البطيء والمزمن داخل الجسم - مثل القرحة الهضمية أو فتق الحجاب الحاجز أو ورم القولون أو سرطان القولون والمستقيم - إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. 

يمكن أن ينتج نزيف الجهاز الهضمي عن الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، وخاصة الأسبرين.

 -الاضطرابات الهضمية 


 يتم امتصاص الحديد من الطعام في مجرى الدم في الأمعاء الدقيقة. زيمكن أن يؤدي اضطراب معوي  ، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، الذي يؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام إذا تم تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة أو إزالته جراحيًا ، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى.

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فقر الدم


أعراض نقص الحديد النفسية وأبرز المضاعفات


لا يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الخفيف عادةً مضاعفات. ومع ذلك ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يصبح شديدًا ويؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك ما يلي:

 

-تقلبات المزاج والشعور بالأكتئاب 

يمكن أن يسبب نقص الحديد الشعور بالإكتئاب أو تقلبات المزاج 

-مشاكل قلبية

 قد يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب. يجب أن يضخ قلبك المزيد من الدم للتعويض عن نقص الأكسجين الذي يحمله الدم عند الإصابة بفقر الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب أو فشل القلب.
 

-مشاكل أثناء الحمل.

 في النساء الحوامل ، تم ربط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بالولادات المبكرة وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة. ولكن يمكن الوقاية من هذه الحالة عند النساء الحوامل اللواتي يتلقين مكملات الحديد كجزء من رعايتهن السابقة للولادة.


-مشاكل النمو

 

عند الرضع والأطفال ، يمكن أن يؤدي نقص الحديد الشديد إلى فقر الدم وكذلك تأخر النمو والتطور. بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بزيادة التعرض للعدوى.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالحديد.

اختر الأطعمة الغنية بالحديد
تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

-اللحوم الحمراء ولحم الخنزير والدواجن
-مأكولات بحرية
-فاصوليا
-الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، مثل السبانخ
-الفاكهة المجففة مثل الزبيب والمشمش
-الحبوب والخبز والمعكرونة المدعمة بالحديد

يمتص جسمك الحديد من اللحوم أكثر مما يمتصه من مصادر أخرى. إذا اخترت عدم تناول اللحوم ، فقد تحتاج إلى زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد والنباتية لامتصاص نفس كمية الحديد التي يمتصها الشخص الذي يأكل اللحوم.

 

اختر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي لتعزيز امتصاص الحديد
يمكنك تعزيز امتصاص الجسم للحديد عن طريق شرب عصير الحمضيات أو تناول الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين سي في نفس الوقت الذي تتناول فيه الأطعمة الغنية بالحديد. فيتامين سي الموجود في عصائر الحمضيات ، مثل عصير البرتقال ، يساعد جسمك على امتصاص الحديد الغذائي بشكل أفضل.

يوجد فيتامين سي أيضًا في:

بروكلي
جريب فروت
كيوي
خضار ورقية
البطيخ
البرتقال
الفلفل
فراولة
اليوسفي
طماطم

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