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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية بمرسى علم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة والكابلات المكشوفة.

 

أشار سليم إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية وتأمين وإغلاق الأبواب بأعمدة الإنارة.

 

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق بتاريخها وحضارتها والمظهر الحضارى والجمالى وذلك لجذب السياحة والاستثمار ومتابعة منظومة الإنارة العامة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها بمدن المحافظة، وحفاظا على سلامة المواطنين.

 

وفى سياق اخر استقبل مطار مرسى علم الدولي، امس، 8 رحلات دولية قادمة أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة ضمن 88 رحلة طيران دولية قادمة للمطار خلال الأسبوع الجارى.

 

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم نهاية الأسبوع الجارى أولى رحلات شركة طيران Eurowinges Discover إحدى شركات Lufthansa group قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية والتى من المقرر أن يتم تيسير رحلة أسبوعيا بانتظام لها بمعدل 172 راكبا.

وكان استقبل أمس مطار مرسى علم الدولى أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران Lufthansa قادمة من مدينة ميونخ من طراز A321 ، على متنها 199 راكبا.

 

ومن المقرر أن تنظم شركة Lufthansa رحلة أسبوعية من ميونخ إلى مرسى علم، فى إطار تنشيط الحركة السياحية القادمة من ألمانيا للبحر الأحمر، و دعم الطلب من السوق الألمانى على مصر.

مرسى علم الرحلات الجوية مطار مرسى علم مدينة مرسى علم رحلة طيران الوحده المحلية

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