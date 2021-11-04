إطلاق جواز السفر الصحى بديلا عن شهادات "كيو أر كود" الورقية.. نواب: يسهم بالكشف عن الأشخاص الملقحين وتطعيم المصريين بالجرعة الثالثة سيأتي بهذا الموعد

صحة النواب: تطعيم الأطفال من سن 15 سنة جاء تماشيا مع النظام والاتجاه العالمي

برلمانية: إطلاق تطبيق الجواز السفر الصحي يسهل استخراج شهادات كيو آر كود

برلماني: سبب ازدحام مراكز التطعيم خلال الأيام الماضية يرجع إلى سوء التنظيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي ليصبح متوفرا على الهواتف الذكية كبديل إلكترونى، لاستخراج شهادات "كيو آر كود" الورقية، لاستخدامه فى السفر، وكذلك فى الأغراض الداخلية محليا .

وقالت وزارة الصحة والسكان : التطبيق متوفر الآن علي الهواتف، ويمكن لأى شخص استخدامه، طالما حصل علي التطعيم بعد التسجيل علي الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح، وتابعت: التطبيق سيكشف ما إذا كان المواطن حاصل على اللقاح من عدمه، وسيكون مزود بـ"كيو أر كود"، وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم.

وفي هذا الصدد، قال عدد من النواب إن هذه التطبيق يأتي في إطار حرص الدولة علي سهوله استخراج شهادات كيو آر كود لاستخدامها في السفر للخارج وخاصة لكونه يمكن إي شخص استخدامه، طالما حصل علي التطعيم بعد التسجيل علي الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح.

أيدت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اطلاق تطبيق جواز السفر الصحي ليصبح متوفرا على الهواتف الذكية كبديل إلكتروني، لاستخراج شهادات "كيو آر كود" الورقية، لاستخدامه في السفر، وكذلك في الأغراض الداخلية محليا.

وقالت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه التطبيق يأتي في إطار حرص الدولة علي سهوله استخراج شهادات كيو آر كود لاستخدامها في السفر للخارج وخاصة لكونه يمكن إي شخص استخدامه، طالما حصل علي التطعيم بعد التسجيل علي الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح.

من جانبها، قالت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية كانت تستعمل نظام كيو أر كود المعترف به من جانب الدول التي تطعم مواطنيها باللقاحات الموجودة فى مصر، ولكن بعد تطبيق جواز السفر الطبي سيكون مقروء في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات.

وأكدت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة بدأت في عملية تطعيم الأطفال من سن 15 سنة الى 18 سنة بلقاح كورونا في مصر جاء تماشيا مع النظام والاتجاه العالمي ولكن تطعيم الأطفال من عام 5 سنوات مازال تحت التجربة ولا يوجد حتي الان أي نتائج لها.

وردت النائبة عن السؤال الخاص بهل سيتم تطعيم المصريين جرعة ثالثة، قائلة:"سيتم تطبيق هذا الاجراء بعد تطعيم جميع المواطنين العاديين وبعد ذلك سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة".

فيما، طالب النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بتوزيع أرقام طبقا لأسبقية الحضور على طالبي الحصول على التطعيم للمسافرين فى الخارج والراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولتوثيق شهادة التطعيم.

وأردف "الجاهل" أنه انتشرت العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل تسجل تكدسات المواطنين أمام مراكز التطعيم وزحاما شديدا لطالبي الكيو آر كود للشهادات لاسيما وأن وزارة الصحة سمحت لراغبي الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بغرض السفر إلى خارج البلاد، بالتوجه لمراكز التطعيمات الـ 126 المخصصة لتطعيم المسافرين دون انتظار رسالة بتحديد موعد التوجه للمركز.

وأشار الجاهل، إلى أن سبب ازدحام مراكز التطعيم خلال الأيام الماضية يرجع إلى سوء التنظيم فى ظل كثافة طالبى تسجيل الشهادات للسفر فى الخارج، وبالتالى يجب أن تصدر وزيرة الصحة تعليمات بأن التسجيل يكون بأسبقية الحضور من خلال توزيع أرقام على المواطنين مثلما يحدث فى البنوك والوزارات وكافة الأماكن التى تقدم خدمات للمواطنين.

وحذر عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا القاتل والتي تحل علينا خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة توخي الحذر في كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والالتزام بارتداء الكمامات تجنبًا للعقوبات.