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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منى عنايت فنانة مصرية بالخارج تعلم الألمان العامية المصرية منذ 20 عاما

منى عنايت
منى عنايت

قالت منى عنايت ،فنانة مصرية بالخارج و تقوم بتعليم الألمان العامية المصرية منذ 20 عاماً، إنها متخرجة من كلية فنون جميلة و كان الهدف الأول في حياتها هو بناء نفسها شخصياً على مستوى أعلى من الألمان للقدرة على وجود مكان معهم.

 

وأضافت " منى عنايت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" بدأت أعمل دراسات عليا بعد ما أنتهيت من 5 سنوات دراستي في كلية فنون جميلة و بعد ذلك دخلت في الأكاديمية العليا في الحفر و فن الكتاب و بدأت أكتشف كتب أصلها مصري، ووالدي كان واخد أحسن كتاب أطفال في معرض إيفا  1982، موضحةً" أنا أول مصرية تدخل في الأكاديمية العليا للحفر و فن الكتاب".

 

وتابعت:" حاولت أثبت للألمان أن أحنا في مصر أي انسان بيتعامل مع الفن كشكل من أشكال الحياة اليومية حتى لو ليس متعلم فن"،قائلةً:" أنا فنانة تشكيلية و بغني بالعود و بكتب و بلحن و متربية في بيت كله فن ، فا العامية المصرية بالنسبالي لغة لها كيان و أهمية شديدة زيها زى اللغة العربية الفصحى".

 

وأضافت:" بدأت أني أعمل أغاني عامية مصرية و ألماني و بدأت أغنيها للأطفال من خلال مشروع بدأت تأسيسه في ألمانيا أسمه "عالمنا الملون" ،و بدرس لحوالى 500 طالب ألماني كل سنة وبدأت أدخل كتب أصلها مصري في المناهج التعليمية اللي أنا بدرسها.

منى عنايت الفنانة المصرية مصر اللغة العربية الفصحي الأكاديمية العليا للحفر و فن الكتاب

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