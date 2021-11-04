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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل القمة 123.. كابرال يتفوق على كارتيرون في سلسلة اللاهزيمة منذ عام 2000

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

 


يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق الأهلي مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

نادى الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واصل سلسلة عدم التعرض إلى الخسارة فى ٢٥ مباراة متتالية فى مختلف المسابقات.

البرازيلي كابرال تفوق على كارتيرون فى سلسلة اللاهزيمة عندما قاد الزمالك فى بداية الألفية الثانية.

صدى البلد يسلط الضوء على تفوق كابرال على كارتيرون فى سلسلة اللاهزيمة للفارس الابيض على مدار تاريخه الكروى.

الزمالك وسلسلة مباريات الا هزيمه منذ عام 2000

كابرال : 30 مباراة من دون خسارة

نيلوا فينجادا : 25 مباراة بدون هزيمة

باتريس كارتيرون : 25 من دون خسارة


وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فوزا هاما على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين في الجولة الثانية ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وسجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وعمر السعيد عبر رأسية قوية سكنت شباك  محمد بسام حارس الفريق العسكري.

ولم يتلق ‏الزمالك أي هزيمة منذ 18 أبريل الماضي حيث شارك في العديد من البطولات.

وخاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، 25 مباراة في 3 بطولات مختلفة منذ يوم 18 أبريل الماضي.

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في  20 مباراة، وتعادل في 5 مباريات ، وأحرز لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ٥٠ هدفا في شباك المنافسين.

بينما تلقت شباك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 13 هدفا، وخرج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في المباريات الـ 25 بكلين شيت في ١٣ مباراة.

الزمالك كارتيرون الأهلى كابرال الأهلي ضد الزمالك

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