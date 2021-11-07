حسين مصطفى: افتتاح الرئيس لمعرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر ، يعتبر نجاحا لجذب 250 شركة عالمية من 20 دولة للمشاركة فى العديد من المجالات ، مثل منظومة النقل المصرية بداية من السكة الحديد والسيارات الكهربائية والعاملة بالغاز و الطرق والانفاق والموانئ البرية والبحرية .

وأضاف مصطفى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقامت العديد من المشروعات التى تخدم مجال النقل ، والتى منها شبكة الطرق والكبارى والموانئ ، كما يتيح المعرض الفرص الاستثمارية للشركات العالمية فى مجالات النقل وجذب الاستثمارات فى كافة مجالات النقل .

وأوضح خبير صناعة السيارات أن الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وجذب الاستثمارات بالمشاركة مع كبرى الشركات بأنظمة اقتصادية عديدة .

وأكد مصطفى أنه من المنتظر أن تشهد فاعليات المعرض توقيع العديد من عقود ومذكرات التفاهم مع الشركات العالمية لخدمة منظومة النقل التى تهتم بها الدولة فى الفترة الأخيرة .

وتابع مصطفى ان الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الأخيرة ، فى توطين وجذب جميع الصناعات الخاصة بمجال النقل ، ومنها الاهتمام بالسيارات الكهربائية تحسين البيئة وتقليل التلوث ، والتى تساعد على النهضة العمرانية فى مصر ، وتقليل الأسعار فى السوق المحلية وتزويد فرص العمالة وخفض تكاليف النقل وتوفير زيادة استهلاك الوقود ، و تقليل نزيف العملة الصعبة وتساعد على إنشاء صناعات موازية مغذية لهذه الصناعات .

ويستهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات وتوطين تلك الصناعات فى كل المجالات السابقة ، لكى يوطن استراتيجية التصنيع التى تخدم مصر فى جميع المجالات .

كما ان مصر تمتلك مزايا ومقاومات النجاح فى الاستثمار ، منها الموقع الجغرافى المميز ومحور قناة السويس ، وقلة تكلفة الايد العاملة وتوفير صناعات موازية مغذية ، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد ودعم الدولة للصناعات النظيفة .

وكان قد افتتح صباح اليوم ، الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية سيادته.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.