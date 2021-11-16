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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«يا دعوة ما تمت» تفتتح مبادرة المخرج المحترف على مسرح الشباب

إسماعيل مختار
إسماعيل مختار

 قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني مستمر في دعمه الكامل للمواهب الشابة من خلال مبادرات فرق البيت الفني للمسرح المختلفة، وذلك برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، حيث تطلق فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح الجمعة المقبل ١٩ نوفمبر الجاري مبادرة "المخرج المحترف"، وهي مبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد و تقديمهم لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية، يفتتح المبادرة العرض المسرحي "يا دعوة ماتمت" للمخرج مصطفى عبدالسلام على مسرح ملك برمسيس في تمام الثامنة مساء .

 يقول الفنان "سامح بسيوني" مدير فرقة مسرح الشباب ان فكرة المبادرة "المخرج المحترف" تقوم علي تقديم مخرج لأول مرة لساحة الاحتراف ولكن بشرط أن يكون مارس مهنة الاخراج في الجامعة او مهرجانات الهواه أو مهرجانات المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثبت بالفعل أن مستواه يستحق الفرصة لتقديم عرض مسرحي ١٥ ليلة عرض علي مسرح أوبرا ملك. 

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وأضاف "بسيوني" أن أهداف المبادرة تتمثل في اكتشاف وتقديم مخرجين محترفين جدد لساحة الاخراج المسرحي وكذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من الشباب المبدعين في أكثر من مجال فني داخل العروض التي ستقدم ضمن هذه المبادرة من حيث الاخراج والديكور و التمثيل و جميع عناصر العرض المسرحي. 

يذكر أن أول عروض المبادرة " يا دعوة ما تمت " بطولة شادي جلال، ميرنا عثمان، احمد صلاح، مصطفى النجار، مايكل سيدهم، إسراء حامد، وئام مجدي، محمود ترك، ، يوسف محمد، مصطفى محمد، حلا هاني، آيسل سيد، تيم الله هاني، يونس محمد، منه طارق، خديجة احمد، مالك محمد، ستايلست ياسمين عادل، ألحان وتوزيع محمد شفيق، أشعار عبدالله حسن، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى عبدالسلام، ديكور هادي جمال، تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام. 
 

إسماعيل مختار إيناس عبد الدايم البيت الفني للمسرح الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس البيت الفني للمسرح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم

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