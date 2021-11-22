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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد غانم: تحويل 3,7 مليون فدان للري الحديث خلال 3 سنوات

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم متحدث وزارة الري

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات.

وأضاف غانم في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

وأشار إلى أن وزارة الري تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة والبنك الزراعي لعرض بنود البروتوكول ومزايا التحول لنظم الري الحديث والرد على استفسارات المزارعين.
 

الري وزارة الموارد المائية الري الحديث تأهيل المساقى وزارة الرى

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