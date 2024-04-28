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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بشرى لهؤلاء المرضى.. شجرة نادرة في حديقة الحيوان تقود لاكتشاف مهم.. تفاصيل

كولفيلا راسيموزا
كولفيلا راسيموزا

توصل باحث لنتائج جديدة حول علاج مرض السكري بعد اكتشافه قدرة أوراق شجرة زينة نادرة موجودة في حديقة الحيوان بالجيزة، على خفض نسب السكر في الدم بشكل كبير.

كولفيلا راسيموزا

أكتشاف جديد لمرضى السكر

وحصل الباحث محمد سيد عبدالحفيظ على درجة الدكتوراه من جامعة قناة السويس، بعد مناقشة علمية طويلة لعرض النتائج التي توصل لها بحثه حول تأثير المادة الفعالة في خفض نسب السكري في الدم وعلاج أمراض أخرى.

وقال عبدالحفيظ، الذي يعمل في قسم العقاقير بكلية الصيدلة في الجامعة المصرية الروسية، في تصريحات صحفية لوكالة سكاي نيوز، إن الشجرة هي "كولفيلا راسيموزا"، النادرة الوجود في مصر، ولم يبقَ منها إلا اثنتان، واحدة في حديقة الحيوان بالجيزة والأخرى في متحف محمد علي بالمنيل، ومؤخرا بدأت بعض المزارع في زراعتها لجمال زهورها.

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أما المواطن الأصلية لها، فقال إنها منتشرة في جنوب شرق أفريقيا وأستراليا، لكن لم تجر عليها سابقا أبحاث مشابهة لبحثه.

علاج لعدة أمراض

وعن قصة الاكتشاف، يوضح الباحث أنه خلال قيامه بعدة تجارب تحضيرية على مجموعة من النباتات، وجد أن أوراق هذه الشجرة تحتوي على مواد فعالة علاجية قوية قادرة على خفض نسب السكر في الدم بشكل كبير، بالإضافة لمجموعة من الفوائد الأخرى.

وفور تأكده من النتائج الأولية، بدأ في إعداد بحث علمي منظم عنها وأكثر تفصيلا أصبح هو رسالته للدكتوراه، وخلال العمل والتجارب اكتشف نتائج أخرى عن المادة الفعالة المستخلصة من نبات هذه الشجرة، تساعد في إنتاج أدوية تعالج أمراضا منتشرة في مصر.

كولفيلا راسيموزا

الفوائد

تحسين مستوى السكر في الدم.

تقليل الالتهابات المصاحبة لمرض السكري.

تحسين وظائف الكبد والكلى.

خفض نسب الدهون الثلاثية الضارة في الدم.

تقليل مضادات الأكسدة التي تؤدي للسرطان حال زادت في الجسم.

الخطوة التالية

التجارب أثبتت فعاليتها على الفئران بشكل كبير، يواصل الباحث المصري الذي يلفت إلى أن النتائج تم أيضا إرسالها إلى جهات علمية في الخارج للعرض والاستشارة، ولقت ترحيبا كبيرا ليتم نشرها بعد ذلك في صحف ومجلات علمية دولية متخصصة.

أما الخطوة القادمة، فيقول إنها قيام الجهات المعنية بدراستها وإجراء التجارب على البشر لتحديد الشكل الدوائي الذي يمكن استخدامها فيه؛ سواء عن طريق الحقن أو البلع.

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