تفاصيل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.. متحدث الوزراء يوضح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على التنمية بكافة ربوع الوطن، وعلى رأسها سيناء، مشيرا إلى أن سيناء جزء عزيز من أرض الوطن، والدولة عملت على وجود خطط مدروسة للتنمية بكافة المجالات بسيناء.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بيزنس"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقدم الإعلامية "شيماء موسى"، أن أهم القطاهعات التي تعمل الدولة على تنميتها، في تعمير وتنمية سيناء، هي الإهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية لربط سيناء، بباقي مناطق الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على تطوير الخدمات التعليمية، والمناطق السياحية، والمناطق الخاصة بالاقة، مؤكدا أن الدولة توفر كافة السبل لتحسين مستوى معيشة المواطنين بشبه جزيرة سيناء.