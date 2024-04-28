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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الاوقاف: انطلاق مقرأة الفجر في المساجد الكبرى

الاوقاف
الاوقاف

انطلقت فجر اليوم الأحد  مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى، وقد جاء في مقدمة هذه المساجد التي عُقدت بها مقرأة الفجر وتستمر بها يوميًّا: مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والإمام الحسين (رضي الله عنه)، والسيدة زينب (رضي الله عنها)، والسيدة نفيسة (رضي الله عنها)، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والمسجد القنائي بمدينة قنا.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى في ضوء تعظيم دور المساجد في خدمة القرآن الكريم وتحقيقًا للثواب العظيم الذي يناله من يشارك في هذه المقارئ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ" ، وأي ذكر أعظم من تلاوة القرآن الكريم إنه أعظم الذكر، على أن تستمر المقرأة بهذه المساجد يوميًّا عقب صلاة الفجر، كما ستعقد بالمساجد الأخرى التي لها أكثر من إمام مقيم بالمسجد يوميًا، وبالمساجد الكبرى التي ليس بها إمام مقيم عقب فجر يومين أسبوعيًا وهما : الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وبمساجد كبار القراء المعتمدين يومًا واحدًا في الأسبوع.

 

جدول مقرأة الفجر بالمساجد التي بدأت تطبيق المقرأة : 
1. مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.
2. مسجد الإمام الحسين بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.
3. مسجد السيدة زينب بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.
4. مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.
5. المسجد القنائي بقنا - عقب صلاة الفجر يوميًّا.
6. المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ - عقب صلاة الفجر يوميًّا.
 

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