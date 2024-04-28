حركة حماس تكشف ميعاد تسليم ردها للقاهرة حول الصفقة

كشف مسؤول في حركة حماس عن موعد تسليم الحركة لردها إلى القاهرة، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وذكر مصدر بالحركة أنها ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديد.



جددت مصر مساعيها لتأمين صفقة تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل بعد أسابيع بدا فيها أن مثل هذه الجهود قد فشلت ووصلت إلى طريق مسدود، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وذكرت مصادر لـشبكة AWP أن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة قد تشهد خروج بعض قادة حماس في غزة إلى القاهرة، وفق ما أفادت به العربية.

ووضعت مصر تصورا مفصلا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل والهدنة في غزة.