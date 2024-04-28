حفيد مانديلا يلتقي زعيم حماس ويعبر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية

التقى نوكسي زويليفيل مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، مؤخراً مع الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول بتركيا.

وتمحور اجتماعهما حول دعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى محاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية المزعومة في غزة.

وخلال اللقاء، أعرب هنية عن امتنانه لمناصرة جنوب أفريقيا لصالح الفلسطينيين، وخاصة جهودها لتقديم إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

وسلطت المناقشة الضوء على الدعم التاريخي الذي قدمه نيلسون مانديلا للنضال الفلسطيني، مع التركيز على الأبعاد الأخلاقية والإنسانية للصراع.

وأكد مانديلا دعم جنوب أفريقيا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة. كما أعرب عن تعازيه لأسر أولئك الذين فقدوا أرواحهم في غزة وسط الصراع المستمر.

ويؤكد اللقاء بين مانديلا وهنية التضامن الدولي المستمر مع القضية الفلسطينية، ويسلط الضوء على أهمية شخصيات تاريخية مثل نيلسون مانديلا في تشكيل التصورات العالمية للصراع. إنه بمثابة شهادة على الإرث الدائم لدفاع مانديلا عن العدالة وحقوق الإنسان على المسرح العالمي.