برلمانية تطالب بوضع إستراتيجية للتعامل مع مشاكل المصريين بالخارج

طالبت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع إستراتيجية لوزارة الهجرة للتعامل مع تحديات ومشاكل المصريين بالخارج لدمجهم في وطنهم الأم وتعزيز الهوية والانتماء الوطني لديهم وفق ما يتطلبه مقتضيات الأمن القومي .

جاء ذلك خلال حضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، اليوم، بمجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة سماء سليمان إن وضع الاستراتيجية يتطلب محاولة رصد تعداد المصريين بالخارج وعدم التعامل معهم ككتلة واحدة بل تصنيفهم لفئات حسب تخصصات عملهم، واستطلاع آرائهم حول أهداف ومجالات الاستراتيجية بما يحقق دمجهم في الجمهورية الجديدة.

ورأت أنه بات ضروريا تعديل قانون الهجرة بما يتناسب والتطورات التي لحقت بحياة المصريين بالخارج، داخل وخارج مصر لتذليل التحديات التي تواجههم.